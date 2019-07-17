Де та коли у Луцьку вимикатимуть гарячу воду. ГРАФІК





Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.



У зв’язку з щорічним проведенням профілактичних ремонтів теплових мереж, у місті затвердили графік припинення подачі гарячої води від котелень та центральних теплових пунктів ДКП «Луцьктепло».



Першими без гарячої води залишаться мешканці вул. Ковельська, 47-а – 19.04 – 30.04. Найдовше із гарячою водою, відповідно до графіка, будуть мешканці вул. Шевченка, 3-а.

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