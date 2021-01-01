На Волині втопився 66-річний чоловік





Про це



06 квітня о 19:58 від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те, що в озері Пулемецьке Шацького району виявили тіло 66-річного жителя села Пулемець.



Тіло потопельника направили на на судово-медичну експертизу. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вчора, 6 квітня, озері Пулемецьке Шацького району втопився чоловік.Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.06 квітня о 19:58 від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те, що в озері Пулемецьке Шацького району виявили тіло 66-річного жителя села Пулемець.Тіло потопельника направили на на судово-медичну експертизу. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучали.

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