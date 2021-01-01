вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині втопився 66-річний чоловік

На Волині втопився 66-річний чоловік
Вчора, 6 квітня, озері Пулемецьке Шацького району втопився чоловік.

Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.

06 квітня о 19:58 від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те, що в озері Пулемецьке Шацького району виявили тіло 66-річного жителя села Пулемець.

Тіло потопельника направили на на судово-медичну експертизу. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучали.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, село Пулемецьке, чоловік, втопився, ДСНС
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
Двом лучанкам дали соціальне житло
Сьогодні, 10:10
На Волині втопився 66-річний чоловік
Сьогодні, 09:58
У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина
Сьогодні, 09:52
Сьогодні, 7 квітня, святкують Благовіщення: що можна робити та чого краще уникати
Сьогодні, 09:49
Схожі новини
Волинянин, який палив суху траву, заплатить чималий штраф Волинянин, який палив суху траву, заплатить чималий штраф
Сьогодні, 09:33
Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття Пожежі на Волині: горіли суха трава, очерет та сміття
06 квітень, 09:20
На Волині сапери знищили 12 боєприпасів На Волині сапери знищили 12 боєприпасів
01 квітень, 10:18
Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава Пожежі на Волині: горіли господарські споруди та суха трава
30 березень, 09:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Заборолі реконструюють стадіон
Сьогодні, 10:41
 0
У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 10:16
 0
Двом лучанкам дали соціальне житло
Сьогодні, 10:10
 0
На Волині втопився 66-річний чоловік
Сьогодні, 09:58
 0
У Луцьку шукають перевізника, аби забезпечити проїзд до Жидичина
Сьогодні, 09:52
 0
Медіа
відео
1/8