На Волині втопився 66-річний чоловік
Сьогодні, 09:58
Вчора, 6 квітня, озері Пулемецьке Шацького району втопився чоловік.
Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
06 квітня о 19:58 від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те, що в озері Пулемецьке Шацького району виявили тіло 66-річного жителя села Пулемець.
Тіло потопельника направили на на судово-медичну експертизу. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучали.
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Про це повідомляє ДСНС у Волинській області.
06 квітня о 19:58 від оператора лінії «102» надійшло повідомлення про те, що в озері Пулемецьке Шацького району виявили тіло 66-річного жителя села Пулемець.
Тіло потопельника направили на на судово-медичну експертизу. Пожежно-рятувальні підрозділи не залучали.
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