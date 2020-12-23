У Луцьку ветерани війни в Афганістані отримали житло в новобудові

У Луцьку двом ветеранам війни в Афганістані виділили квартири в новобудові на Арцеулова.Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Як розповів міський голова– ветеран війни, що із 1986 року перебував на квартирному обліку, отримує житло в новобудові. Він отримав однокімнатну квартиру житловою площею 17,8 кв. м.Микола Панкевич – також ветеран війни, що перебував на квартирному обліку з 80-х років. Йому теж виділили квартиру житловою площею 17,6 кв. м.