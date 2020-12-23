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У Луцьку ветерани війни в Афганістані отримали житло в новобудові

У Луцьку ветерани війни в Афганістані отримали житло в новобудові
У Луцьку двом ветеранам війни в Афганістані виділили квартири в новобудові на Арцеулова.

Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Як розповів міський голова Ігор Поліщук, Володимир Нагорнюк – ветеран війни, що із 1986 року перебував на квартирному обліку, отримує житло в новобудові. Він отримав однокімнатну квартиру житловою площею 17,8 кв. м.

Микола Панкевич – також ветеран війни, що перебував на квартирному обліку з 80-х років. Йому теж виділили квартиру житловою площею 17,6 кв. м.

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Теги: житло, ветерани, Луцьк
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