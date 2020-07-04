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У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО

У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
Ввечері 6-го квітня у Нововолинську сталася аварія. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження. Неподалік повороту на 3-тю шахту автомобіль Volvo злетів з дороги та перевернуся. Водій авто, за попередньою інформацією, не впорався з керуванням.

Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, яка розташована на одному із приватних будинків, - пише Буг.

На місце події приїздили рятувальники та «швидка» та поліція. Та як повідомляють очевидці, потерпілих внаслідок ДТП немає.

Скріни – із відеозапису Нововолинського інформаційного порталу.



У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО
У Нововолинську автомобіль злетів у кювет. ФОТО. ВІДЕО

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Теги: аварія, Нововолинськ, кювет
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