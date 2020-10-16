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На будівлі прокуратури у Луцьку встановлять меморіальну дошку загиблому в АТО

На будівлі прокуратури у Луцьку встановлять меморіальну дошку загиблому в АТО
У Луцьку встановлять меморіальну дошку загиблому в АТО працівнику прокуратури Сергію Грибкову.

Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.

Так, у міську раду надійшло звернення від Волинської обласної прокуратури з проханням надати дозвіл на встановлення меморіальної дошки загиблому учаснику ООС Грибкову Сергію на фасаді будівлі прокуратури на вулиці Винниченка, 15.

Грибков Сергій Миколайович – прокурор, молодший радник юстиції, почесний громадянин міста Луцька від 21.08.2019, доброволець батальйону «Айдар», брав участь у боях в Луганській області. Загинув 05.09.2014 біля міста Щастя. Указом Президента України нагороджений орденом «За мужність» ІІІ ст. посмертно.

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Теги: Грибков Сергій Миколайович, меморіальна дошка, Луцьк
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