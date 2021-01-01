У Заборолі реконструюють стадіон

У Луцьку перерозподілили видатки з бюджету, таким чином передбачивши кошти на реконструкцію стадіону в Заборолі.Про це йшлося у середу, 7 квітня, під час засідання виконкому Луцькради.Директор департаменту фінансів та бюджетурозповіла, що місто очікує субвенцію із державного бюджету на розвиток спортивної інфраструктури, задля її отримання необхідно передбачити співфінансування.Тому члени виконавчого комітету міської ради здійснили перерозподіл коштів департаменту сім’ї, молоді та спорту на 200 000 гривень, таким чином виділивши кошти на реконструкцію спортивного стадіону в селі Забороль на вулиці Володимирській.Також виділили 3 447 249 гривень із резервного фонду департаменту житлово-комунального господарства на оплату розчищення вулиць під час негоди, які здійснювали взимку.Фото – ілюстративне.