На Волині судили чоловіка, який викрадав із магазинів скриньки для пожертв





Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише



Так, 28-го грудня 2020 року о 10:19 злодій, знаходячись в магазині «Наш Край», що на вулиці Луцькій, 2 в присутності продавця відкрито викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, розміщену Благодійним фондом «Янгол перемоги», в якій знаходилось 83 гривні.



Крім того, 15-го січня 2021 року о 11:00, знаходячись в магазині «Ельф-1», зловмисник теж в присутності продавця викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, вартістю 50 гривень, в якій знаходилось 168 гривень.



Проти злодія порушили два кримінальних провадження за ч. 1 ст.186 КК України (Грабіж) та ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно).



В суді грабіжник зізнався у скоєному та повідомив, що повністю відшкодував благодійному фонду матеріальну шкоду.



Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового терміну в 2 роки не вчинить нового кримінального правопорушення.



Також чоловіку доведеться сплатити в дохід держави 1634 гривні судового збору.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Володимирі-Волинському судили злодія, який двічі грабував місцеві магазини, а саме цупив скриньки для благодійних пожертв.Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише Буг. Так, 28-го грудня 2020 року о 10:19 злодій, знаходячись в магазині «Наш Край», що на вулиці Луцькій, 2 в присутності продавця відкрито викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, розміщену Благодійним фондом «Янгол перемоги», в якій знаходилось 83 гривні.Крім того, 15-го січня 2021 року о 11:00, знаходячись в магазині «Ельф-1», зловмисник теж в присутності продавця викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, вартістю 50 гривень, в якій знаходилось 168 гривень.Проти злодія порушили два кримінальних провадження за ч. 1 ст.186 КК України (Грабіж) та ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно).В суді грабіжник зізнався у скоєному та повідомив, що повністю відшкодував благодійному фонду матеріальну шкоду.Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового терміну в 2 роки не вчинить нового кримінального правопорушення.Також чоловіку доведеться сплатити в дохід держави 1634 гривні судового збору.

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