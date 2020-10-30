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На Волині судили чоловіка, який викрадав із магазинів скриньки для пожертв

На Волині судили чоловіка, який викрадав із магазинів скриньки для пожертв
У Володимирі-Волинському судили злодія, який двічі грабував місцеві магазини, а саме цупив скриньки для благодійних пожертв.

Про це йдеться у вироку Володимир-Волинського міського суду, - пише Буг.

Так, 28-го грудня 2020 року о 10:19 злодій, знаходячись в магазині «Наш Край», що на вулиці Луцькій, 2 в присутності продавця відкрито викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, розміщену Благодійним фондом «Янгол перемоги», в якій знаходилось 83 гривні.

Крім того, 15-го січня 2021 року о 11:00, знаходячись в магазині «Ельф-1», зловмисник теж в присутності продавця викрав з прилавку скриньку для благодійних пожертв, вартістю 50 гривень, в якій знаходилось 168 гривень.

Проти злодія порушили два кримінальних провадження за ч. 1 ст.186 КК України (Грабіж) та ч.2 ст.186 КК України (грабіж, вчинений повторно).

В суді грабіжник зізнався у скоєному та повідомив, що повністю відшкодував благодійному фонду матеріальну шкоду.

Суд визнав чоловіка винним та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі. Однак звільнив його від відбування покарання, якщо він протягом іспитового терміну в 2 роки не вчинить нового кримінального правопорушення.

Також чоловіку доведеться сплатити в дохід держави 1634 гривні судового збору.

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Теги: злодій, суд, крадій, скриньки
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