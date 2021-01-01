На Львівщині судитимуть директора школи, яка цькувала учнів за їх зовнішній вигляд





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Інформують, що 67-річна директорка Соснівського ліцею №2 Наталія Щербань під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання до учнів стосовно їхнього вигляду. Зокрема, вона дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які вдягають хустки. Також директорка звернула увагу одній зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Наталії Щербань з учнями і анонімно оприлюднили фейсбук.



У вівторок, 6 квітня, поліцейські Червоноградського відділу поліції склали на Наталію Щербань протокол за статтею 173-4 КУпАП (булінг). Покарання за цієї статтею передбачає штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.



Незабаром протокол поліції має розглянути суд.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліцейські Червоноградського відділу поліції склали протокол про адмінпорушення на директорку ліцею №2 у Соснівці через цькування учнів за їх зовнішній вигляд.Цю інформацію ZAXID.NET підтвердили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.Інформують, що 67-річна директорка Соснівського ліцею №2під час розмови з 10-класниками дозволяла собі некоректні висловлювання до учнів стосовно їхнього вигляду. Зокрема, вона дорікнула підліткам, які носять спортивні та діряві штани, і дівчатам, які вдягають хустки. Також директорка звернула увагу одній зі школярок на целюліт. Школярі записали аудіо однієї з розмов Наталії Щербань з учнями і анонімно оприлюднили фейсбук.У вівторок, 6 квітня, поліцейські Червоноградського відділу поліції склали на Наталію Щербань протокол за статтею 173-4 КУпАП (булінг). Покарання за цієї статтею передбачає штраф від 850 до 1700 грн або громадські роботи від 20 до 40 годин.Незабаром протокол поліції має розглянути суд.

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