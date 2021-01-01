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На Волині комунальне підприємство має сплатити майже 89 тисяч за засмічення території

На Волині комунальне підприємство має сплатити майже 89 тисяч за засмічення території
Працівники екоінспекції провели позапланову перевірку за зверненням громадян Ківерцівського міського виробничого управління житлового-комунального господарства.

Екоінспектори виявили засмічення твердими побутовими відходами на земельній ділянці площею 3,4 га, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.

Фахівці розрахували, що розмір шкоди завданої навколишньому природному середовищу складає 88 тисяч 852 гривні. Ківерцівське міське виробниче управління житлового-комунального господарства не сплатило шкоду. Тоді екоінспекція звернулась до суду.

Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що комунальне підприємство має сплатити шкоду у повному обсязі.

Фото - зі сторінки Ківерці online.

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Теги: сміття, територія
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