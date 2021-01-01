На Волині комунальне підприємство має сплатити майже 89 тисяч за засмічення території





Екоінспектори виявили засмічення твердими побутовими відходами на земельній ділянці площею 3,4 га, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.



Фахівці розрахували, що розмір шкоди завданої навколишньому природному середовищу складає 88 тисяч 852 гривні. Ківерцівське міське виробниче управління житлового-комунального господарства не сплатило шкоду. Тоді екоінспекція звернулась до суду.



Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що комунальне підприємство має сплатити шкоду у повному обсязі.



Фото - зі сторінки Ківерці online.

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