На Волині комунальне підприємство має сплатити майже 89 тисяч за засмічення території
Сьогодні, 11:38
Працівники екоінспекції провели позапланову перевірку за зверненням громадян Ківерцівського міського виробничого управління житлового-комунального господарства.
Екоінспектори виявили засмічення твердими побутовими відходами на земельній ділянці площею 3,4 га, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Фахівці розрахували, що розмір шкоди завданої навколишньому природному середовищу складає 88 тисяч 852 гривні. Ківерцівське міське виробниче управління житлового-комунального господарства не сплатило шкоду. Тоді екоінспекція звернулась до суду.
Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що комунальне підприємство має сплатити шкоду у повному обсязі.
Фото - зі сторінки Ківерці online.
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Екоінспектори виявили засмічення твердими побутовими відходами на земельній ділянці площею 3,4 га, - інформує пресслужба Державної екологічної інспекції у Волинській області.
Фахівці розрахували, що розмір шкоди завданої навколишньому природному середовищу складає 88 тисяч 852 гривні. Ківерцівське міське виробниче управління житлового-комунального господарства не сплатило шкоду. Тоді екоінспекція звернулась до суду.
Господарський суд Волинської області прийняв рішення, що комунальне підприємство має сплатити шкоду у повному обсязі.
Фото - зі сторінки Ківерці online.
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