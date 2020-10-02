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Перший армійський обід та медкомісія: як на Волині проходить весняний призов. ВІДЕО

Перший армійський обід та медкомісія: як на Волині проходить весняний призов. ВІДЕО
В рамках весняного призову до служби в армії призвуть майже 500 волинян. 6 квітня з обласного збірного пункту відправили 140 призовників.

Про це розповів Суспільному заступник обласного військового комісара Юрій Кучер.

Під час проведення набору в Збройні Сили України хлопці проходять військово-лікарську комісію. Також юнаків нагодували першим армійським обідом.

Медики оглядають і встановлюють фізичний стан призовників і вирішують, чи можуть юнаки служити.

"Вчора у нас був 71 чоловік, з них 69 було визнано придатними", – розповів голова військово-лікарської комісії Анатолій Рудь.

Зі слів голови комісії, усіх призовників вже протестували на коронавірус методом ІФА.

Олег Собуцький із села Коршів Луцького району вже пройшов медичну комісію. Каже: хоче служити в десантних військах. Аби стати десантником, готувався завчасно.

"Щодня відтискався: 33 рази від землі і 15 на турніку. Я потрапив у десантуру, сьогодні йду на потяг вечірній і їду до Житомира служити. Хочу спробувати, мені цікаво", – каже юнак.

Серед тих, кому лікарі сказали "придатний" – 19-річний Назарій Маленчук з Володимира-Волинського. До війська каже: не хоче.

"Спочатку не хотів служити, але куди діватися. Доведеться, всі служать. Воно в житті не завадить", – розповів призовник.

Як розповів заступник військового комісара Юрій Кучер. Призовники, які не мають вищої освіти, служитимуть 18 місяців. Спеціалісти та магістри - рік.

"Вони забезпечуються триразовим харчуванням, знаходяться практично на державному забезпеченні, в клубі їм організовано перегляд патріотичних фільмів і після того відправка на залізничний вокзал", – каже заступник комісара.

Весняний призов в Україні розпочався 1 квітня. Відповідний указ підписав президент Володимир Зеленський 24 лютого. У ЗСУ повідомили, що до червня 2021 року на строкову військову службу буде призвано 6,5 тисяч людей, що на 2,5 тисячі людей менше, ніж торік.

За словами Юрія Кучера, жоден строковик не потрапить на схід України у зону операції об’єднаних сил.


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Теги: Волинь, весняний призов, армія
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