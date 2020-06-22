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У Луцьку патрульні склали протоколи на водія маршрутки і двох її агресивних пасажирів

У Луцьку патрульні склали протоколи на водія маршрутки і двох її агресивних пасажирів
У Луцьку патрульні виявили маршрутку, яка здійснювала перевезення пасажирів у кількості більшій, ніж кількість місць для сидіння, що передбачена технічною характеристикою транспортного засобу.

Зупинили маршрутку 6 квітня близько 19-ї години на вулиці Рівненській, - пише пресслужба патрульної поліції Волинської області.

Під час спілкування з 43-річним водієм, останній пояснив патрульним, що він неодноразово просив пасажирів залишити автобус, однак вони ігнорували усі вимоги карантинних норм. Окрім цього, керманич не пред’явив поліцейським свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу.

Водночас двоє пасажирів нецензурно лаялися, чим вчиняли дрібне хуліганство. Далі, вони вийшли з транспортного засобу та почали шарпати поліцейських за формений одяг, перешкоджати їх роботі, при цьому продовжували нецензурно висловлюватися.

На неодноразові законні вимоги припинити правопорушення, особи ніяк не реагували. 41-річну жінку та 41-річного чоловіка патрульні затримали та доставили до Луцького районного управління поліції для складання адмінматеріалів, відповідно до вчинення правопорушень.

На водія маршрутки склали протокол за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не прид'явила для перевірки реєстраційний документ) КУпАП.

На жінку склали протоколи за ст. 173 (Дрібне хуліганство), ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП та протокол затримання.

На чоловіка протоколи за ч. 1 ст. 44-3 (Порушення правил карантину людей), ст. 185 (Злісна непокора законній вимозі поліцейського) КУпАП та протокол затримання.

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Теги: водій, штраф, пасажири, Луцьк, протоколи
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