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Водій за кермом авто, яке злетіло в кювет у Нововолинську, був п’яний

Водій за кермом авто, яке злетіло в кювет у Нововолинську, був п’яний
Чоловік, який перебував за кермом автомобіля Volvo, що потрапив у ДТП в Нововолинську, був у стані алкогольного сп’яніння.

Про це повідомили БУГу в Нововолинському відділку поліції.

Огляд на стан сп’яніння показав більше 2-х проміле в крові водія. Були складені протоколи, зокрема за ст. 130 КУпАП.

Попередня причина аварії – перевищення швидкості. З водієм та пасажирами все добре, обійшлися незначними забоями.

Нагадаємо, 6-го квітня у Нововолинську на трасі Р-15 неподалік “повороту на 3-ї” легковик злетів з траси та перевернувся. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, яка розташована на одному із приватних будинків.


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Теги: аварія, Нововолинськ, деталі, водій
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