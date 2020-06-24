Водій за кермом авто, яке злетіло в кювет у Нововолинську, був п’яний





Про це повідомили



Огляд на стан сп’яніння показав більше 2-х проміле в крові водія. Були складені протоколи, зокрема за ст. 130 КУпАП.



Попередня причина аварії – перевищення швидкості. З водієм та пасажирами все добре, обійшлися незначними забоями.



Нагадаємо, 6-го квітня у Нововолинську на трасі Р-15 неподалік “повороту на 3-ї” легковик злетів з траси та перевернувся. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, яка розташована на одному із приватних будинків.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який перебував за кермом автомобіля Volvo, що потрапив у ДТП в Нововолинську, був у стані алкогольного сп’яніння.Про це повідомили БУГу в Нововолинському відділку поліції.Огляд на стан сп’яніння показав більше 2-х проміле в крові водія. Були складені протоколи, зокрема за ст. 130 КУпАП.Попередня причина аварії – перевищення швидкості. З водієм та пасажирами все добре, обійшлися незначними забоями.Нагадаємо, 6-го квітня у Нововолинську на трасі Р-15 неподалік “повороту на 3-ї”. Момент ДТП зафіксувала камера відеоспостереження, яка розташована на одному із приватних будинків.

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