Де на Волині будуть відключати світло 8 квітня. АДРЕСИ

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-17:00м. Устилугкафе ЛугаРесторан "Зустріч"молитовний будинок, КНС,м. Устилугвул. Шевченка 1-15,4-22,Матросова 1-9,ВолодимирськаПархоменка 1-33,6-32,ЛевінцоваНабережна 2,5Грушевського 3-15,4-14,ж/б ПМК2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 с. БубнівЦентральна 3,5,7Молодіжна 1,2,3,4,Прикарпатська 1-13, 2-63. КТП-41 09:00-17:00 м. Вол-ВолинськийВАТ "Волиньвтормет"1. 9:00-17:00с.Мирне вул.Леніна, Набережна2. 9:00-17:00с.Марковичі вул.Луцька, Польова.1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 для чистки траси ПЛ 09:30–17:00 с.Орищівул.Зелена, вул.Механізаторів, вул.Польова, вул.Сорокаріччя Перемоги і прилеглі1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-173 13:00-17:00 Молитовний будинок с.Боровне вул.Садова2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-173 09:00-14:00 с.Боровне вул.Замлиння3. КТП-220 09:00-17:00 АТС, амбулаторія с.Карасин вул.Молодіжна4. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м.К-Каширський вул.Суворова, пров.Воля5. КТП-195 09:00-16:00 дитсадок с.Тоболи вул.Довга, Лісова1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холиська (Щорса),буд.1-302. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальчевул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-773. ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Холмська (Щорса),23-564. ПЛ-10 кВ Л 70-01 8:30-17:00 Сільська рада с.Прилуцьк (контора)КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)Громада Івана Хрестителя УПЦ КП (церква)ФОП Мороз Антоніна Андріївна (магазин)Відділ освіти (школа)ФОП Остапенко Микола Вікторович (магазин)Відділ освіти (дитячий садок)Укртелеком (АТС)СГВК "Прилуцький" (ферма, корівник)ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович (столярний цех)ФОП Шевчук Олександр Володимирович (виробничке приміщення)ФОП Мороз Олександр Адамович (торговий кіоск)Принда Людмила Сергіївна (корівник)ФОП Рубін Андрій Вікторович (виробничке приміщення) с.Прилуцькевул.Ківерцівська, 34,27,57, вул.Ківерцівська,2-16( парні) 18-71,вул.Запольсько,3,4,5, вул.Ківерцівська,1-17( непарні) ,вул.І.Богуна,1-30, вул.Жовтнева, 1-58, вул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,1.Любитівська сільська радас.Воля Любитівська2. 9:00-17:00 Дрозднівська сільська РадаТовариство з обмеженоювідповідальністю"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад"Свято-Михайлівська громада Українськоїправославної церквиСвято-Троїцька громада Української православної церквиКовельське МТМОФОП Кухар В.СФ.о.Ромащук Л.МСВК"Вікторія"ФО Чабан О.РТзОВ "ВІРА-1с.Дроздніс.Гончий Брідсмт.Голобис.Вівчицьк3. ПЛ-0,4кВ від ТП-451 9:00-17:00 ФОП Романчук Р.МФО Товстенюк Л.ААкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»ТзОВ "Торгово-будівельне підприємство "Альянс"Ковельський міжгосподарський комбікормовий заводм.Ковель, вул.Дунаєвського, вул.Кутузова, вул.Брестська1. 9.00-17.00с.Ст.Загорів вул.Зелена, ЛокачинськаВимкнень споживачів не заплановано1. 9:30 – 17:00ФОП Гарбарук О.О. – магазинТеремнівське СТ – магазинФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центрФОП Даниленко О.О. – готельФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчикЦерква с. ЛипиниАртсвердловина с. ЛипиниФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с.Забороль, вул.Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська1. 9:00 - 18:00ФОП Міщук Валерій ВасильовичЛюбомльське споживче товариствоП-ць Дубій Надія АрсентіївнаФОП Трачук Руслан Миколайович м.Любомль вул.Машівська, Володимирська, пров.Вишнівський2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-412 9:00-18:00 с.Піща вул.Механізаторів, Незалежності1. 10:00-16:00ФОП Маньчик С.В. пилорама;Церква Угриничі;Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин. с.Угриничіс.Седлище2. ПЛ-04кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)3. ПЛ-04кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 ФАП; Клуб; Церква; Магазин. с.Проходи (Частково)1. 10:00-17:00ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с.Старий Чорторійськ2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (БСМЗ). с.Нова Руда3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне1. 9:00-17:00 м.Нововолинськ просп.Дружби 35, 37, 16, вул. Зелена 19-35, 18-32; вул. Заводська 1,32. ЗТП-42 09:00-17:00 ощадбанк пр.Перемоги 1а, вул.освітлення,ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3, парк культури вул.Східна 13 атракціони, будинок школяра пр.Перемоги 5а м.Нововолинськ: вул. Перемоги 1а,1. 9:30-12:00с.Заболоття вул Молодіжна2. 13:00-16:30с. Заболоття вул. Молодіжна1. 9:00-17:00с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)2.9:00-17:00с.Береськ, дитячий садок,церква,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церкваФ/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,5.ПЛ-0,4кВ ТП-360019:00-17:00 с. Копачівка,вул. Рожищенська, 55-87,6.ПЛ-0,4кВ ТП-360719:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова40-76(парні)7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,16-67.8.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,9.КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-151. 10:00-16:00Школа, Дитячий садок, Сільська рада, Лісгосп, Вишка звязку: Лайф, Київсар с.Дубечно, Рокита, Мокре частково х-р Кути.Вимкнень споживачів не заплановано