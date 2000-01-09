Де на Волині будуть відключати світло 8 квітня. АДРЕСИ
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 8 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
молитовний будинок, КНС,
м. Устилуг
вул. Шевченка 1-15,4-22,
Матросова 1-9,
Володимирська
Пархоменка 1-33,6-32,
Левінцова
Набережна 2,5
Грушевського 3-15,4-14,
ж/б ПМК
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 с. Бубнів
Центральна 3,5,7
Молодіжна 1,2,3,4,
Прикарпатська 1-13, 2-6
3. КТП-41 09:00-17:00 м. Вол-Волинський
ВАТ "Волиньвтормет"
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
2. 9:00-17:00
с.Марковичі вул.Луцька, Польова.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 для чистки траси ПЛ 09:30–17:00 с.Орищівул.Зелена, вул.Механізаторів, вул.Польова, вул.Сорокаріччя Перемоги і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-173 13:00-17:00 Молитовний будинок с.Боровне вул.Садова
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-173 09:00-14:00 с.Боровне вул.Замлиння
3. КТП-220 09:00-17:00 АТС, амбулаторія с.Карасин вул.Молодіжна
4. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м.К-Каширський вул.Суворова, пров.Воля
5. КТП-195 09:00-16:00 дитсадок с.Тоболи вул.Довга, Лісова
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Холмська (Щорса),23-56
4. ПЛ-10 кВ Л 70-01 8:30-17:00 Сільська рада с.Прилуцьк (контора)
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)
Громада Івана Хрестителя УПЦ КП (церква)
ФОП Мороз Антоніна Андріївна (магазин)
Відділ освіти (школа)
ФОП Остапенко Микола Вікторович (магазин)
Відділ освіти (дитячий садок)
Укртелеком (АТС)
СГВК "Прилуцький" (ферма, корівник)
ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович (столярний цех)
ФОП Шевчук Олександр Володимирович (виробничке приміщення)
ФОП Мороз Олександр Адамович (торговий кіоск)
Принда Людмила Сергіївна (корівник)
ФОП Рубін Андрій Вікторович (виробничке приміщення) с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська, 34,27,57, вул.Ківерцівська,2-16( парні) 18-71,вул.Запольсько,3,4,5, вул.Ківерцівська,1-17( непарні) ,вул.І.Богуна,1-30, вул.Жовтнева, 1-58, вул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,
Ковельський район
1.
Любитівська сільська рада
с.Воля Любитівська
2. 9:00-17:00 Дрозднівська сільська Рада
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад"
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви
Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С
Ф.о.Ромащук Л.М
СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р
ТзОВ "ВІРА-1
с.Дроздні
с.Гончий Брід
смт.Голоби
с.Вівчицьк
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-451 9:00-17:00 ФОП Романчук Р.М
ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ТзОВ "Торгово-будівельне підприємство "Альянс"
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
м.Ковель, вул.Дунаєвського, вул.Кутузова, вул.Брестська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с.Забороль, вул.Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
ФОП Міщук Валерій Васильович
Любомльське споживче товариство
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович м.Любомль вул.Машівська, Володимирська, пров.Вишнівський
2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-412 9:00-18:00 с.Піща вул.Механізаторів, Незалежності
Любешівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Маньчик С.В. пилорама;
Церква Угриничі;
Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;
Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин. с.Угриничі
с.Седлище
2. ПЛ-04кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)
3. ПЛ-04кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 ФАП; Клуб; Церква; Магазин. с.Проходи (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (БСМЗ). с.Нова Руда
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 м.Нововолинськ просп.Дружби 35, 37, 16, вул. Зелена 19-35, 18-32; вул. Заводська 1,3
2. ЗТП-42 09:00-17:00 ощадбанк пр.Перемоги 1а, вул.освітлення,
ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3, парк культури вул.Східна 13 атракціони, будинок школяра пр.Перемоги 5а м.Нововолинськ: вул. Перемоги 1а,
Ратнівський район
1. 9:30-12:00
с.Заболоття вул Молодіжна
2. 13:00-16:30
с. Заболоття вул. Молодіжна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9.
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Школа, Дитячий садок, Сільська рада, Лісгосп, Вишка звязку: Лайф, Київсар с.Дубечно, Рокита, Мокре частково х-р Кути.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-17:00
м. Устилуг
кафе Луга
Ресторан "Зустріч"
молитовний будинок, КНС,
м. Устилуг
вул. Шевченка 1-15,4-22,
Матросова 1-9,
Володимирська
Пархоменка 1-33,6-32,
Левінцова
Набережна 2,5
Грушевського 3-15,4-14,
ж/б ПМК
2. ПЛ-0,4 кВ Л-3 ЗТП-176 09:00-17:00 с. Бубнів
Центральна 3,5,7
Молодіжна 1,2,3,4,
Прикарпатська 1-13, 2-6
3. КТП-41 09:00-17:00 м. Вол-Волинський
ВАТ "Волиньвтормет"
Горохівський район
1. 9:00-17:00
с.Мирне вул.Леніна, Набережна
2. 9:00-17:00
с.Марковичі вул.Луцька, Польова.
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4кВ Л-3 від КТП-109 для чистки траси ПЛ 09:30–17:00 с.Орищівул.Зелена, вул.Механізаторів, вул.Польова, вул.Сорокаріччя Перемоги і прилеглі
Камінь-Каширський район
1. ПЛ-0.4 кВ Л-2 КТП-173 13:00-17:00 Молитовний будинок с.Боровне вул.Садова
2. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-173 09:00-14:00 с.Боровне вул.Замлиння
3. КТП-220 09:00-17:00 АТС, амбулаторія с.Карасин вул.Молодіжна
4. ПЛ-0.4 кВ Л-1 КТП-4 09:00-17:00 м.К-Каширський вул.Суворова, пров.Воля
5. КТП-195 09:00-16:00 дитсадок с.Тоболи вул.Довга, Лісова
Ківерцівський район
1. ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
2. ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
3. ПЛ0,4 кВ від КТП-369 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Комунальна,3,4,6,8,10,вул.Холмська (Щорса),23-56
4. ПЛ-10 кВ Л 70-01 8:30-17:00 Сільська рада с.Прилуцьк (контора)
КЗ "Ківерцівський РЦ ПМСД" (медпункт)
Громада Івана Хрестителя УПЦ КП (церква)
ФОП Мороз Антоніна Андріївна (магазин)
Відділ освіти (школа)
ФОП Остапенко Микола Вікторович (магазин)
Відділ освіти (дитячий садок)
Укртелеком (АТС)
СГВК "Прилуцький" (ферма, корівник)
ФОП Коновалюк Аркадій Володимирович (столярний цех)
ФОП Шевчук Олександр Володимирович (виробничке приміщення)
ФОП Мороз Олександр Адамович (торговий кіоск)
Принда Людмила Сергіївна (корівник)
ФОП Рубін Андрій Вікторович (виробничке приміщення) с.Прилуцьке
вул.Ківерцівська, 34,27,57, вул.Ківерцівська,2-16( парні) 18-71,вул.Запольсько,3,4,5, вул.Ківерцівська,1-17( непарні) ,вул.І.Богуна,1-30, вул.Жовтнева, 1-58, вул.Садова,буд. 1-55, вул.Ст.Бойка,1-30,
Ковельський район
1.
Любитівська сільська рада
с.Воля Любитівська
2. 9:00-17:00 Дрозднівська сільська Рада
Товариство з обмеженою
відповідальністю
"Виробничо-комерційне підприємство " Каскад"
Свято-Михайлівська громада Української
православної церкви
Свято-Троїцька громада Української православної церкви
Ковельське МТМО
ФОП Кухар В.С
Ф.о.Ромащук Л.М
СВК"Вікторія"
ФО Чабан О.Р
ТзОВ "ВІРА-1
с.Дроздні
с.Гончий Брід
смт.Голоби
с.Вівчицьк
3. ПЛ-0,4кВ від ТП-451 9:00-17:00 ФОП Романчук Р.М
ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «Волиньгаз»
ТзОВ "Торгово-будівельне підприємство "Альянс"
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод
м.Ковель, вул.Дунаєвського, вул.Кутузова, вул.Брестська
Локачинський район
1. 9.00-17.00
с.Ст.Загорів вул.Зелена, Локачинська
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
1. 9:30 – 17:00
ФОП Гарбарук О.О. – магазин
Теремнівське СТ – магазин
ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр
ФОП Даниленко О.О. – готель
ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик
Церква с. Липини
Артсвердловина с. Липини
ФОП Гнездецький В.В. - цех с.Липини, вул.Шевченка, Центральна, Ветеранів
2. КТП-393 10:00 – 17:00 ФОП Панасюк Є.С. - магазин с.Забороль, вул.Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 - 18:00
ФОП Міщук Валерій Васильович
Любомльське споживче товариство
П-ць Дубій Надія Арсентіївна
ФОП Трачук Руслан Миколайович м.Любомль вул.Машівська, Володимирська, пров.Вишнівський
2. ПЛ-0.4 КТП-84 9:00-18:00 с.Висоцьк
3. ПЛ-0.4 Л-2 КТП-412 9:00-18:00 с.Піща вул.Механізаторів, Незалежності
Любешівський район
1. 10:00-16:00
ФОП Маньчик С.В. пилорама;
Церква Угриничі;
Школа Угриничі, ФОП Пилипчук Н магазин 1,2;ФОП Березюк Т.В. Клуб Угриничі;
Школа Седлище ФАП Седлище; Дитячий садок Седлище; ФОП Трушик В.В. Контора; АТС; Поштове відділення; ФОП Сергуц М.І. магазин; Молитовний будинок с. Седлище; ПрАТ «Київстар»; МТС «Україна»; ФОП Петрук А.М. стоматологія; ФОП Яцук О.Й.магазин. с.Угриничі
с.Седлище
2. ПЛ-04кВ Л-1 від КТП-152 10:00-17:00 с.Мукошин (Частково)
3. ПЛ-04кВ Л-3 від КТП-5 10:00-17:00 ФАП; Клуб; Церква; Магазин. с.Проходи (Частково)
Маневицький район
1. 10:00-17:00
ФОП Троцька Н.Ф. (пекарня) с.Старий Чорторійськ
2. ПЛ-0,4 кВ від КТП-49 10:00-17:00 Новорудська сільська рада (клуб, млин), Районний відділ освіти (майстерня, їдальня), ФОП Савчук С.В. (ларьок), ДП "Городоцьке лісове господарство" (лісництво), ПАТ "Рожищенський сирзавод" (пункт), ФОП Дарчук Марія Миколаївна (магазин), ФОП Сачук Василь Андрійович (столярна майстерня), Маневицький РЦПМСД (ФАП), Маневицький РВПЗ УДППЗ "Укрпошта" (відділення), ПАТ "Укртелеком" Волинська філія (АТС), Маневицьке споживче товариство (магазин), ФОП Дарчук М.М. (пилорама, ларьок), Релігійна громада, Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (БСМЗ). с.Нова Руда
3. ПЛ-0,4 кВ від КТП-217, Л-1 09:00-20:00 ФОП Борисюк Н.М. (кіоск). с.Прилісне
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00 м.Нововолинськ просп.Дружби 35, 37, 16, вул. Зелена 19-35, 18-32; вул. Заводська 1,3
2. ЗТП-42 09:00-17:00 ощадбанк пр.Перемоги 1а, вул.освітлення,
ДЮСШ №2 пр.Перемоги 3, перукарня Афродіта пр.Перемоги 3, парк культури вул.Східна 13 атракціони, будинок школяра пр.Перемоги 5а м.Нововолинськ: вул. Перемоги 1а,
Ратнівський район
1. 9:30-12:00
с.Заболоття вул Молодіжна
2. 13:00-16:30
с. Заболоття вул. Молодіжна
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2.
9:00-17:00
с.Береськ, дитячий садок,церква,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3. ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4. ПЛ-0,4кВ ТП-36056 9:00-17:00 с.Берегове, церква
Ф/Г Куденчук.корівник.артсвердловина с.Берегове, вул.Набережна,
5.
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87,
6.
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7. ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8.
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9.
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10. ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1. 10:00-16:00
Школа, Дитячий садок, Сільська рада, Лісгосп, Вишка звязку: Лайф, Київсар с.Дубечно, Рокита, Мокре частково х-р Кути.
Турійський район
Вимкнень споживачів не заплановано
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