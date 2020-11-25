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На Донбасі загинув 25-річний військовий із Львівщини: про трагедію повідомили хворим на COVID-19 батькам

На Донбасі загинув 25-річний військовий із Львівщини: про трагедію повідомили хворим на COVID-19 батькам
Загиблим воїном 10 гірсько-штурмової бригади Збройних сил України, чиє тіло 6 квітня віддали терористи "Л/ДНР", виявився мешканець міста Жидачів Львівської області Ігор Байтала.

Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Львівської ОДА Максим Козицький. Він наголосив, що сумна звістка про загибель сина спіткала батьків Героя у той час, коли обидвоє захворіли на COVID-19, - пише Обозреватель.

"Знову втрати для Львівщини. Учора стало відомо про смерть жителя міста Жидачів Ігоря Байтали з 10 гірсько-штурмової бригади. Співчуття рідним та близьким нашого воїна. Вічна пам’ять Герою!" – висловив слова співчуття Козицький.
На Донбасі загинув 25-річний військовий із Львівщини: про трагедію повідомили хворим на COVID-19 батькам

Крім того, про смерть юного захисника написала у Facebook і голова Львівської обласної ради Ірина Гримак. За її даними, хлопець народився у 1995 році.

"Сумний ранок… Львівщина втратила ще одного Героя. Загинув мешканець Жидачева Байтала Ігор Миколайович 1995 року народження. Військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади віддав життя, захищаючи територіальну цілісність та незалежність України. Без сина залишилися двоє батьків, без брата – двоє сестер", – зазначила Гримак.

Нагадаємо, воїн 10 гірсько-штурмової бригади зник ще 3 квітня з місця несення служби без зброї. Однак жодних слідів боротьби чи сутичок виявлено не було. У побратимів хлопця до останнього була надія, що він живий.

Однак 6 квітня російсько-окупаційні війська передали тіло захисника українській стороні на КПВВ Мар’їнка. Наразі командування бригади з'ясовує обставини трагедії.

Як версії розглядаються втрата ним орієнтування і навіть викрадення. У підрозділі, де загиблий служив, його охарактеризували лише з позитивного боку. Герой був спортсменом та прихильником здорового способу життя.

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Теги: смерть, Донбас, військовий, Львівщина, Ігор Байтала
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