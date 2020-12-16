На Волині троє хлопців посеред ночі викрали квадроцикл

Ковельські поліцейські викрили осіб, які викрали квадроцикл.Про це повідомляє сектор комунікації поліції у Волинській області.Зазначають, вчора, 6 квітня, до поліції надійшло повідомлення від 42-річного жителя села Білин Ковельського району. Заявник розповів, що зі складського приміщення викрали його квадроцикл Viper, вартістю близько 23 тисяч гривень. Трапилась подія, ймовірно, у ніч на 5 квітня.Поліцейські оперативно встановили, що до незаконного заволодіння транспортним засобом причетні троє осіб – 15-річний та 17-річний мешканці Білина та 18-річний мешканець сусіднього населеного пункту.З’ясувалося, що у приміщення зловмисники проникли, пошкодивши навісний замок. Викрадений квадроцикл вони заховали у закинутій стайні, неподалік складу.Транспортний засіб правоохоронці вилучили. Невдовзі його повернуть власнику.Кримінальне провадження розпочали за ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинене за попередньою змовою групою осіб. У поліції є підстави вважати, що юнаки причетні до вчинення низки крадіжок, поки ця інформація перевіряється. Досудове слідство триває.