На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка пішла з дому ще 3 квітня
Сьогодні, 13:47
Поліція розшукує 84-річну Шульгу Федосію Андріївну, жительку села Северинівка Камінь-Каширського району.
Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Зазначається, що жінка 3 квітня близько 12:00 години пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.
Прикмети: була одягнена у чорну куртку, хустку сірого кольору, довгу чорну спідницю, чорні сніготопи з білими вставками. На обличчі під губою справа наявна кров'яна рана (схожа на родимку) діаметром близько 1,5 см.
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять повідомити на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Зазначається, що жінка 3 квітня близько 12:00 години пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.
Прикмети: була одягнена у чорну куртку, хустку сірого кольору, довгу чорну спідницю, чорні сніготопи з білими вставками. На обличчі під губою справа наявна кров'яна рана (схожа на родимку) діаметром близько 1,5 см.
Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять повідомити на лінію «102».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка пішла з дому ще 3 квітня
Сьогодні, 13:47
На Донбасі загинув 25-річний військовий із Львівщини: про трагедію повідомили хворим на COVID-19 батькам
Сьогодні, 13:40
Синоптик розповіла, коли прийде весняне потепління
Сьогодні, 13:20
Митрополит Михаїл дарував жінкам квіти на Благовіщення. ФОТО
Сьогодні, 13:05