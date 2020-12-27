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На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка пішла з дому ще 3 квітня

На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка пішла з дому ще 3 квітня
Поліція розшукує 84-річну Шульгу Федосію Андріївну, жительку села Северинівка Камінь-Каширського району.

Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Зазначається, що жінка 3 квітня близько 12:00 години пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.

Прикмети: була одягнена у чорну куртку, хустку сірого кольору, довгу чорну спідницю, чорні сніготопи з білими вставками. На обличчі під губою справа наявна кров'яна рана (схожа на родимку) діаметром близько 1,5 см.

Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять повідомити на лінію «102».

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Теги: розшук, пенсіонерка
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