На Волині розшукують зниклу пенсіонерку, яка пішла з дому ще 3 квітня

Шульгу Федосію Андріївну, жительку села Северинівка Камінь-Каширського району.



Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Зазначається, що жінка 3 квітня близько 12:00 години пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.



Прикмети: була одягнена у чорну куртку, хустку сірого кольору, довгу чорну спідницю, чорні сніготопи з білими вставками. На обличчі під губою справа наявна кров'яна рана (схожа на родимку) діаметром близько 1,5 см.



Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять повідомити на лінію «102».

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поліція розшукує 84-річну, жительку села Северинівка Камінь-Каширського району.Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.Зазначається, що жінка 3 квітня близько 12:00 години пішла з дому у невідомому напрямку та не повернулася.Прикмети: була одягнена у чорну куртку, хустку сірого кольору, довгу чорну спідницю, чорні сніготопи з білими вставками. На обличчі під губою справа наявна кров'яна рана (схожа на родимку) діаметром близько 1,5 см.Тож усіх, хто володіє будь-якою інформацією про місцезнаходження жінки, просять повідомити на лінію «102».

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію