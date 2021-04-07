З наступного тижня усі школи Нововолинська переходять на дистанційне навчання





Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти Наталія Тарасенко, пише



Нагадаємо, цього тижня початкові класи вчаться дистанційно, а 5-11-ті перебувають на канікулах.



До слова, захворюваність у освітніх закладах міста наразі моніторять по садочках, оскільки школярі на канікулах. Однак, за словами Наталії Тарасенко, відповідно до протоколу засідання штабу, вирішили наступний тиждень знову навчатись дистанційно.



Зауважимо, що за минулу добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 були зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського, Рожищенського, Любомльського, Любешівського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 21 учень та 28 педагогів). Нині продовжують хворіти 155 учнів та 213 працівників закладів освіти.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Наступного тижня усі класи нововолинських загальноосвітніх закладів переходять на дистанційне навчання.Про це повідомила заступниця начальниці управління освіти, пише Нововолинськ.ком.ua. Нагадаємо, цього тижня початкові класи вчаться дистанційно, а 5-11-ті перебувають на канікулах.До слова, захворюваність у освітніх закладах міста наразі моніторять по садочках, оскільки школярі на канікулах. Однак, за словами Наталії Тарасенко, відповідно до протоколу засідання штабу, вирішили наступний тиждень знову навчатись дистанційно.Зауважимо, що за минулу добу випадки захворювань гострою респіраторною хворобою COVID-19 були зареєстровані серед учнів та вчителів м. Луцьк та м. Нововолинськ, Маневицького, Ковельського, Горохівського, Ратнівського, Рожищенського, Любомльського, Любешівського, Іваничівського, Володимир-Волинського та Камінь-Каширського районів ( захворіли 21 учень та 28 педагогів). Нині продовжують хворіти 155 учнів та 213 працівників закладів освіти.

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