Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень
Сьогодні, 15:50
Начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи Маневицької виправної колонії Дмитро Купріянчик отримав 20 400 гривень штрафу та заборону обіймати посади в правоохоронних органах впродовж наступних трьох років. Так чоловіка покарали за 350 гривень хабаря.
Відповідне рішення прийняла суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська 26 листопада 2020 року, пише Сила правди.
Як йдеться у матеріалах справи, у серпні 2020 року Дмитро Купріянчик сказав одному з засуджених, що може пронести для нього мобільний телефон, якщо той заплатить за «послугу». Коштувало це від 150 до 500 гривень за один телефон залежно від моделі. Засуджений перерахував правоохоронцю 350 гривень, а згодом той приніс йому два телефони марок «Samsung» та «Alcatel».
Людям, що відбувають покарання у місцях позбавлення свободи, заборонено вільно користуватися мобільними телефонами. Це закріплено наказом Міністерства юстиції України. Отож, дії Дмитра Купріянчика кваліфікували як отримання неправомірної вигоди з використанням службового становища.
Обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, чим зобов’язався співпрацювати з правоохоронними органами і допомагати викривати відомі йому правопорушення. Окрім цього, чоловік отримав 20 400 гривень штрафу й заборону обіймати посади у правоохоронних органах наступні три роки. А от мобільні телефони, які вже колишній працівник колонії проніс для одного з засуджених, суд постановив конфіскувати у дохід держави.
У зв’язку зі вчиненим Купріянчик потрапив і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
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Відповідне рішення прийняла суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська 26 листопада 2020 року, пише Сила правди.
Як йдеться у матеріалах справи, у серпні 2020 року Дмитро Купріянчик сказав одному з засуджених, що може пронести для нього мобільний телефон, якщо той заплатить за «послугу». Коштувало це від 150 до 500 гривень за один телефон залежно від моделі. Засуджений перерахував правоохоронцю 350 гривень, а згодом той приніс йому два телефони марок «Samsung» та «Alcatel».
Людям, що відбувають покарання у місцях позбавлення свободи, заборонено вільно користуватися мобільними телефонами. Це закріплено наказом Міністерства юстиції України. Отож, дії Дмитра Купріянчика кваліфікували як отримання неправомірної вигоди з використанням службового становища.
Обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, чим зобов’язався співпрацювати з правоохоронними органами і допомагати викривати відомі йому правопорушення. Окрім цього, чоловік отримав 20 400 гривень штрафу й заборону обіймати посади у правоохоронних органах наступні три роки. А от мобільні телефони, які вже колишній працівник колонії проніс для одного з засуджених, суд постановив конфіскувати у дохід держави.
У зв’язку зі вчиненим Купріянчик потрапив і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.
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