вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень

Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень
Начальник відділу соціально-виховної та психологічної роботи Маневицької виправної колонії Дмитро Купріянчик отримав 20 400 гривень штрафу та заборону обіймати посади в правоохоронних органах впродовж наступних трьох років. Так чоловіка покарали за 350 гривень хабаря.

Відповідне рішення прийняла суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська 26 листопада 2020 року, пише Сила правди.

Як йдеться у матеріалах справи, у серпні 2020 року Дмитро Купріянчик сказав одному з засуджених, що може пронести для нього мобільний телефон, якщо той заплатить за «послугу». Коштувало це від 150 до 500 гривень за один телефон залежно від моделі. Засуджений перерахував правоохоронцю 350 гривень, а згодом той приніс йому два телефони марок «Samsung» та «Alcatel».

Людям, що відбувають покарання у місцях позбавлення свободи, заборонено вільно користуватися мобільними телефонами. Це закріплено наказом Міністерства юстиції України. Отож, дії Дмитра Купріянчика кваліфікували як отримання неправомірної вигоди з використанням службового становища.

Обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, чим зобов’язався співпрацювати з правоохоронними органами і допомагати викривати відомі йому правопорушення. Окрім цього, чоловік отримав 20 400 гривень штрафу й заборону обіймати посади у правоохоронних органах наступні три роки. А от мобільні телефони, які вже колишній працівник колонії проніс для одного з засуджених, суд постановив конфіскувати у дохід держави.

У зв’язку зі вчиненим Купріянчик потрапив і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: колонія, хабар, штраф
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі Кульчин місцеві жителі виступають проти закриття школи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
Польща продовжила жорсткий карантин
Сьогодні, 16:13
Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень
Сьогодні, 15:50
У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
На Волині звільнили в запас строковиків-прикордонників. ФОТО
Сьогодні, 15:24
Схожі новини
П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф П'яний та без шолома: на Волині мотоцикліст не зміг підкупити патрульних і заплатить чималий штраф
27 грудень, 2020, 06:47
На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше На Волині водій хотів відкупитися від поліції за 200 гривень, а сплатить у понад 40 разів більше
31 серпень, 2020, 04:26
У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше У Луцьку п'яний водій хотів відкупитись від патрульних за 5 тисяч гривень, а сплатить вдвічі більше
05 серпень, 2020, 04:20
На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції На Волині п'яний водій хотів відкупитися від поліції
22 червень, 2020, 07:18
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Нападали на перехожих і відбирали телефони: двоє волинян сидітимуть у тюрмі за грабежі
Сьогодні, 16:47
 0
У селі Кульчин місцеві жителі виступають проти закриття школи. ВІДЕО
Сьогодні, 16:32
 0
Польща продовжила жорсткий карантин
Сьогодні, 16:13
 0
Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень
Сьогодні, 15:50
 0
У чоловіка 2 рази зупинялося серце: деталі нещасного випадку на залізниці на Рівненщині. ВІДЕО
Сьогодні, 15:33
 0
Медіа
відео
1/8