Працівник Маневицької колонії отримав 20 тисяч штрафу за хабар у 350 гривень

Дмитро Купріянчик отримав 20 400 гривень штрафу та заборону обіймати посади в правоохоронних органах впродовж наступних трьох років. Так чоловіка покарали за 350 гривень хабаря.



Відповідне рішення прийняла суддя Маневицького районного суду Ірина Токарська 26 листопада 2020 року, пише



Як йдеться у матеріалах справи, у серпні 2020 року Дмитро Купріянчик сказав одному з засуджених, що може пронести для нього мобільний телефон, якщо той заплатить за «послугу». Коштувало це від 150 до 500 гривень за один телефон залежно від моделі. Засуджений перерахував правоохоронцю 350 гривень, а згодом той приніс йому два телефони марок «Samsung» та «Alcatel».



Людям, що відбувають покарання у місцях позбавлення свободи, заборонено вільно користуватися мобільними телефонами. Це закріплено наказом Міністерства юстиції України. Отож, дії Дмитра Купріянчика кваліфікували як отримання неправомірної вигоди з використанням службового становища.



Обвинувачуваний уклав з прокурором угоду про визнання винуватості, чим зобов’язався співпрацювати з правоохоронними органами і допомагати викривати відомі йому правопорушення. Окрім цього, чоловік отримав 20 400 гривень штрафу й заборону обіймати посади у правоохоронних органах наступні три роки. А от мобільні телефони, які вже колишній працівник колонії проніс для одного з засуджених, суд постановив конфіскувати у дохід держави.



У зв’язку зі вчиненим Купріянчик потрапив і до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

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