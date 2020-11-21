Неподалік Луцька проводитимуть навчальні стрільби: волинян просять бути обережними





Про це йдеться на сторінці Боратинської громади.



Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.



Мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В четвер, 8 квітня, військова частина 1141 Національної гвардії України проводитиме навчальні стрільби зі зброї.Про це йдеться на сторінці Боратинської громади.Навчання відбуватимуться на військовому стрільбищі поблизу села Городище.Мешканців громади закликають бути максимально обачними та дотримуватися усіх правил особистої безпеки.

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