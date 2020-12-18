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Польща продовжила жорсткий карантин

Польща продовжила жорсткий карантин
У середу, 7 квітня, міністр здоров'я Польщі Адам Нєдзєльскі повідомив про продовження терміну дії запроваджених з 27 березня більш жорстких обмежувальних заходів для недопущення поширення епідемії коронавірусу.

Як пoвідoмляє Yavp.pl, існуючі карантинні обмеження мали діяти до 9-го квітня, однак їх вирішили продовжити ще на понад 1 тиждень - до 18 квітня включно. Потім, за словами міністра, ухвалюватимуть рішення, що робити далі.

Адам Нєдзєльскі додав, що орієнтовно наступного тижня стане зрозуміло, чи буде розвиток третьої хвилі захворювання на коронавірус у Польщі, чи вона все ж піде на спад.

"Це буде ефектом поведінки населення під час Великодніх свят", - наголосив міністр здоров'я Польщі.

Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 18 квітня:

- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);
- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;
- Будуть зачинені дитсадки та яслі. Відвідувати їх зможуть тільки діти медиків і працівників силових структур та рятувальних служб;
- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);
- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;
- Всі спортивні обєкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;
- Спортивні події без глядачів;
- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;
- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;
- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;
- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);
- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;
- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.
- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;
- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;
- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;
- Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини ( не враховуючи вакцинованих від COVID-19).

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Теги: Польща, локдаун, карантин
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