Польща продовжила жорсткий карантин

Адам Нєдзєльскі повідомив про продовження терміну дії запроваджених з 27 березня більш жорстких обмежувальних заходів для недопущення поширення епідемії коронавірусу.



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Адам Нєдзєльскі додав, що орієнтовно наступного тижня стане зрозуміло, чи буде розвиток третьої хвилі захворювання на коронавірус у Польщі, чи вона все ж піде на спад.



"Це буде ефектом поведінки населення під час Великодніх свят", - наголосив міністр здоров'я Польщі.



Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 18 квітня:



- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);

- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;

- Будуть зачинені дитсадки та яслі. Відвідувати їх зможуть тільки діти медиків і працівників силових структур та рятувальних служб;

- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);

- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;

- Всі спортивні обєкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;

- Спортивні події без глядачів;

- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;

- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;

- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;

- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);

- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;

- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.

- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;

- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;

- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;

- Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини ( не враховуючи вакцинованих від COVID-19).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У середу, 7 квітня, міністр здоров'я Польщіповідомив про продовження терміну дії запроваджених з 27 березня більш жорстких обмежувальних заходів для недопущення поширення епідемії коронавірусу.Як пoвідoмляє Yavp.pl , існуючі карантинні обмеження мали діяти до 9-го квітня, однак їх вирішили продовжити ще на понад 1 тиждень - до 18 квітня включно. Потім, за словами міністра, ухвалюватимуть рішення, що робити далі.Адам Нєдзєльскі додав, що орієнтовно наступного тижня стане зрозуміло, чи буде розвиток третьої хвилі захворювання на коронавірус у Польщі, чи вона все ж піде на спад."Це буде ефектом поведінки населення під час Великодніх свят", - наголосив міністр здоров'я Польщі.Обмеження, які все ще діятимуть в Польщі до 18 квітня:- Будуть зачинені всі будівельні та меблеві магазини площею понад 2 000 м кв (оптові склади працюватимуть);- Будуть зачинені перукарні та косметичні салони;- Будуть зачинені дитсадки та яслі. Відвідувати їх зможуть тільки діти медиків і працівників силових структур та рятувальних служб;- Нові ліміти на клієнтів у магазинах та на пошті -1 людина на 15 м кв (в приміщенні до 100 м кв), 1 людина на 20 м кв (в приміщенні понад 100 м кв);- Новий ліміт на відвідувачів у костелах - 1 людина на 20 м кв;- Всі спортивні обєкти будуть зачинені за винятком тих, де проходять тренування професійних спортсменів;- Спортивні події без глядачів;- Зачинені готелі та інші об'єкти ночівлі;- Зачинені кінотеатри, театри, музеї, мистецькі галереї;- Зачинені тренажерні зали, аквапарки, басейни, сауни, солярії, тенісні корти та інші спортивні об'єкти й казино;- Зачинені ресторани, кафе, бари (можна продавати їжу й напої тільки навинос);- Всі учні шкіл переведені на дистанційне навчання;- У громадському транспорті одночасно може бути зайнятими тільки 50% сидячих місць або 30% всіх передбачених паспортом, враховуючи стоячі.- Обов'язкове носіння масок скрізь, в тому числі на вулиці;- Заборона на організацію ярмарків та публічних заходів;- Заборона весіль та інших масових святкових заходів;- Під час різних сімейних та інших святкувань або заходів в громадських місцях дозволяється збирати не більше 5 людей, що не належать до однієї родини ( не враховуючи вакцинованих від COVID-19).

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