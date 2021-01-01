Нападали на перехожих і відбирали телефони: двоє волинян сидітимуть у тюрмі за грабежі

Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення грабежів та розбою шість разів до цього судимим 40-річним мешканцем Луцька та його неповнолітнім спільником.Слідство довело факти вчинення старшим зі зловмисників упродовж серпня-жовтня 2018 року чотирьох злочинів у обласному центрі Волині, два з яких – у співучасті з 16-річним хлопцем, - інформує пресслужба обласної прокуратури.Нападаючи на перехожих, спільники відбирали у них мобільні телефони.Суд призначив старшому з обвинувачених покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а молодшому – 4 років позбавлення волі.