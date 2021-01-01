Нападали на перехожих і відбирали телефони: двоє волинян сидітимуть у тюрмі за грабежі
Сьогодні, 16:47
Прокурори підтримали публічне обвинувачення у кримінальному провадженні про вчинення грабежів та розбою шість разів до цього судимим 40-річним мешканцем Луцька та його неповнолітнім спільником.
Слідство довело факти вчинення старшим зі зловмисників упродовж серпня-жовтня 2018 року чотирьох злочинів у обласному центрі Волині, два з яких – у співучасті з 16-річним хлопцем, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Нападаючи на перехожих, спільники відбирали у них мобільні телефони.
Суд призначив старшому з обвинувачених покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а молодшому – 4 років позбавлення волі.
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Слідство довело факти вчинення старшим зі зловмисників упродовж серпня-жовтня 2018 року чотирьох злочинів у обласному центрі Волині, два з яких – у співучасті з 16-річним хлопцем, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
Нападаючи на перехожих, спільники відбирали у них мобільні телефони.
Суд призначив старшому з обвинувачених покарання у виді 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а молодшому – 4 років позбавлення волі.
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