У громаді поблизу Луцька відкрили сучасний ЦНАП. ФОТО





Відкриття ЦНАПу стало можливим завдяки співпраці Підгайцівської сільської ради як правонаступника Липинської, учасника Фази впровадження «Напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «ULEAD з Європою», що фінансується ЄС і реалізується на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sidа),



Надання доступних, зручних адміністративних послуг високої якості є надзвичайно важливим для жителів, адже нині громада нараховує понад 25 тисяч мешканців.



На цю подію прибули Підгайцівський сільський голова Юрій Семенюк, голова Луцької районної державної адміністрації Володимир Кец, перший заступник голови Луцької районної адміністрації Олександр Озінович, радник голови Волинської обласної ради Богдан Гусак, заступники сільського голови Леонід Гроголь, Валентин Приходько, Олександр Бляшук, настоятель храму Святої Трійці отець Микола, представники суб’єктів надання адміністративних послуг, з якими заключено Меморандуми про співпрацю, депутати місцевої ради.



Юрій Семенюк на урочистості з нагоди відкриття подякував за розпочату справу Богдану Гусаку та зазначив: «Переконаний в тому, що правильно побудована стратегія розміщення мережі ЦНАП в громаді у вигляді Центрального офісу в с.Липини, територіального підрозділу в с.Підгайці, 6 віддалених робочих місць в кожному старостинському окрузі та 1 місця для самообслуговування надалі буде запорукою успішної комплексної роботи з якісного обслуговування населення».



Сільський голова вручив сертифікати «Про проходження навчання в рамках Програми з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» адміністраторам, старостам, заступнику сільського голови, який опікується роботою ЦНАП Леоніду Гроголю, керівниці справами, начальнику ЦНАП Наталії Муравйовій.



«Слова щирої подяки висловлюємо нашим партнерам, які надавали допомогу у створенні Центру, а особливо Станіславу Ющику – регіональному спеціалісту Програми «U-LEAD з Європою». Також, дякуємо нашим партнерам ТзОВ ТИГРЕС та його керівнику, депутату Підгайцівської сільської ради Олександру Шевчуку за підтримку», - йдеться на сайті громади.



Очікувані вигоди від відкриття ЦНАПу: мешканці громади мають можливість отримати різноманітні послуги в одному місці, а це – понад 170 послуг, зросте рівень обслуговування населення та прискорення в отриманні документів. Місцевий бізнес буде розвиватись у більш сприятливих умовах, територія громади стане інвестиційно привабливою.



Першому відвідувачу ЦНАПу Дмитру Уринюку вручили відзнаку та невеличкий сувенір на пам'ять.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 7 квітня, у Підгайцівській територіальній громаді відбулося відкриття Центру надання адміністративних послуг.Відкриття ЦНАПу стало можливим завдяки співпраці Підгайцівської сільської ради як правонаступника Липинської, учасника Фази впровадження «Напряму з покращення якості надання адміністративних послуг для населення Програми «ULEAD з Європою», що фінансується ЄС і реалізується на замовлення Шведського агентства міжнародного розвитку (Sidа), повідомляють на сайті громади.Надання доступних, зручних адміністративних послуг високої якості є надзвичайно важливим для жителів, адже нині громада нараховує понад 25 тисяч мешканців.На цю подію прибули Підгайцівський сільський голова, голова Луцької районної державної адміністраціїперший заступник голови Луцької районної адміністрації, радник голови Волинської обласної ради, заступники сільського голови, настоятель храму Святої Трійці отець, представники суб’єктів надання адміністративних послуг, з якими заключено Меморандуми про співпрацю, депутати місцевої ради.Юрій Семенюк на урочистості з нагоди відкриття подякував за розпочату справу Богдану Гусаку та зазначив: «Переконаний в тому, що правильно побудована стратегія розміщення мережі ЦНАП в громаді у вигляді Центрального офісу в с.Липини, територіального підрозділу в с.Підгайці, 6 віддалених робочих місць в кожному старостинському окрузі та 1 місця для самообслуговування надалі буде запорукою успішної комплексної роботи з якісного обслуговування населення».Сільський голова вручив сертифікати «Про проходження навчання в рамках Програми з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку «U-LEAD з Європою» адміністраторам, старостам, заступнику сільського голови, який опікується роботою ЦНАП, керівниці справами, начальнику ЦНАП«Слова щирої подяки висловлюємо нашим партнерам, які надавали допомогу у створенні Центру, а особливо Станіславу Ющику – регіональному спеціалісту Програми «U-LEAD з Європою». Також, дякуємо нашим партнерам ТзОВ ТИГРЕС та його керівнику, депутату Підгайцівської сільської ради Олександру Шевчуку за підтримку», - йдеться на сайті громади.Очікувані вигоди від відкриття ЦНАПу: мешканці громади мають можливість отримати різноманітні послуги в одному місці, а це – понад 170 послуг, зросте рівень обслуговування населення та прискорення в отриманні документів. Місцевий бізнес буде розвиватись у більш сприятливих умовах, територія громади стане інвестиційно привабливою.Першому відвідувачу ЦНАПувручили відзнаку та невеличкий сувенір на пам'ять.

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