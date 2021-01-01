У волинському місті відновлюють пільгові маршрутки. ГРАФІК

У Нововолинську з 19 квітня розпочинаються перевезення пасажирів до дачних масивів із соціальних маршрутів.Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.Пільговий транспорт курсуватиме за такими маршрутами та розкладом:6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»- 06:50 – з 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)- 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)- 18:20 до 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)- 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»- 06:50 – з 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)- 18:20 до 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)Крім того, з 10 квітня 2021 року щосуботи курсуватиме автобус на міське кладовище (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський. Відправлення з 6-го мікрорайону о 12:10. Відправлення з кладовища о 14:30.