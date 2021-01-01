У волинському місті відновлюють пільгові маршрутки. ГРАФІК
Сьогодні, 18:43
У Нововолинську з 19 квітня розпочинаються перевезення пасажирів до дачних масивів із соціальних маршрутів.
Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Пільговий транспорт курсуватиме за такими маршрутами та розкладом:
6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»
Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»
- 06:50 – з 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)
- 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)
- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»
- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)
- 18:20 до 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)
- 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)
6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»
Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»
- 06:50 – з 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)
- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»
- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)
- 18:20 до 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)
Крім того, з 10 квітня 2021 року щосуботи курсуватиме автобус на міське кладовище (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський. Відправлення з 6-го мікрорайону о 12:10. Відправлення з кладовища о 14:30.
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Про це йдеться на сайті Нововолинської міської ради.
Пільговий транспорт курсуватиме за такими маршрутами та розкладом:
6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Прикордонник»
Відправлення в напрямку дачного масиву «Прикордонник»
- 06:50 – з 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)
- 07:50 з Пожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)
- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Прикордонник»
- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (понеділок, середа, четвер)
- 18:20 до 6-го мікрорайону (понеділок, середа, четвер)
- 20:05 доПожежної площі (щоденно крім суботи та неділі)
6-й мікрорайон – мікрорайон Шахтарський – Пожежна площа – дачний масив «Шахтар»
Відправлення в напрямку дачного масиву «Шахтар»
- 06:50 – з 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)
- 08:05 – з мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)
Відправлення в напрямку міста з дачного масиву «Шахтар»
- 17:05 до мікрорайону Шахтарського (вівторок, п’ятниця)
- 18:20 до 6-го мікрорайону (вівторок, п’ятниця)
Крім того, з 10 квітня 2021 року щосуботи курсуватиме автобус на міське кладовище (район шахти №2) через мікрорайон Шахтарський. Відправлення з 6-го мікрорайону о 12:10. Відправлення з кладовища о 14:30.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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