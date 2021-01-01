«Соцвиплата за березень пропала»: волинянка, яка втратила матір, другий місяць не може оформити допомогу





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Пані Тетяна говорить, що уже не знає до кого звертатися та не розуміє, чому таке відношення до простих людей.



Жінці потрібно надати довідку у пенсійний фонд. 24-го лютого вона прийшла в УЖК №1 (колишній ЖЕК №3), бо потрібно отримати довідку про перейменування ЖЕКу №4 в ЖЕК №3, адже там працювала її покійна мама. Однак працівники управляючої компанії відповіли, що не знають, як її видати.



“Я пішла назад у пенсійний фонд, де пояснила ситуацію. Дівчата зателефонували в УЖК і пояснили, як написати довідку, попросили видати її мені. Працівники управляючої компанії пообіцяли це зробити та сказали прийти забрати наступного дня”, – пригадує жінка.



Однак прийшовши в УЖК, там їй повідомили, що потрібен офіційний запит із пенсійного.



“Знову йду в пенсійний, беру запит і несу в УЖК 2-го березня. Але довідку ніхто не написав. Мотивували все тим, що дві працівниці на лікарняному і немає кому написати той папірець. Після скандалу, секретар мені сказала сісти і написати собі самій довідку. Я знову пішла ні з чим”, – розповідає Тетяна.



За тиждень вона телефонувала в УЖК і почула відповідь, що їй перетелефонують, як уточнять, чи довідку виписали. Однак дзвінка не було.



“Виплата за березень пропала. Сьогодні, 7-го квітня, знову йду в УЖК і питаю, чи написали довідку. Відповідь мене вбила: у нас померла головний бухгалтер і нема кому її написати. Це пройшло 6 тижнів і нема кому за цей час виділити дві чи три години часу, підняти архів і написати той папірець”, – обурюється жінка, яка вже не знає, що робити.



Тетяна додає, що в управляючій компанії сказали, що чекають, поки хтось прийде на місце головного бухгалтера.



“Хоча перший раз, як прийшла до головного бухгалтера за довідкою, вона сказала, що цим займається секретар, а не вона. Ось так працюють наші “ЖЕКи”! Вже так дістало таке відношення до простих людей!”, – додала наостанок пані Тетяна.



Жінка говорить, що через неотриману довідку вона вже втратила виплату допомоги за один місяць і побоюється, що так може пройти і пів року, поки вона буде чекати компетентних осіб, які випишуть потрібний документ.



Фото - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Мешканка Нововолинська, якій потрібно оформити допомогу у зв’язку з втратою годувальника (матері), не може взяти довідку в УЖК №1. Як розповідає, її посилають з одного кабінету в інший. Це триває уже другий місяць.Про це повідомляє "Буг". Пані Тетяна говорить, що уже не знає до кого звертатися та не розуміє, чому таке відношення до простих людей.Жінці потрібно надати довідку у пенсійний фонд. 24-го лютого вона прийшла в УЖК №1 (колишній ЖЕК №3), бо потрібно отримати довідку про перейменування ЖЕКу №4 в ЖЕК №3, адже там працювала її покійна мама. Однак працівники управляючої компанії відповіли, що не знають, як її видати.“Я пішла назад у пенсійний фонд, де пояснила ситуацію. Дівчата зателефонували в УЖК і пояснили, як написати довідку, попросили видати її мені. Працівники управляючої компанії пообіцяли це зробити та сказали прийти забрати наступного дня”, – пригадує жінка.Однак прийшовши в УЖК, там їй повідомили, що потрібен офіційний запит із пенсійного.“Знову йду в пенсійний, беру запит і несу в УЖК 2-го березня. Але довідку ніхто не написав. Мотивували все тим, що дві працівниці на лікарняному і немає кому написати той папірець. Після скандалу, секретар мені сказала сісти і написати собі самій довідку. Я знову пішла ні з чим”, – розповідає Тетяна.За тиждень вона телефонувала в УЖК і почула відповідь, що їй перетелефонують, як уточнять, чи довідку виписали. Однак дзвінка не було.“Виплата за березень пропала. Сьогодні, 7-го квітня, знову йду в УЖК і питаю, чи написали довідку. Відповідь мене вбила: у нас померла головний бухгалтер і нема кому її написати. Це пройшло 6 тижнів і нема кому за цей час виділити дві чи три години часу, підняти архів і написати той папірець”, – обурюється жінка, яка вже не знає, що робити.Тетяна додає, що в управляючій компанії сказали, що чекають, поки хтось прийде на місце головного бухгалтера.“Хоча перший раз, як прийшла до головного бухгалтера за довідкою, вона сказала, що цим займається секретар, а не вона. Ось так працюють наші “ЖЕКи”! Вже так дістало таке відношення до простих людей!”, – додала наостанок пані Тетяна.Жінка говорить, що через неотриману довідку вона вже втратила виплату допомоги за один місяць і побоюється, що так може пройти і пів року, поки вона буде чекати компетентних осіб, які випишуть потрібний документ.

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