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8 квітня на Волині: гортаючи календар

8 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження ректорка Луцького національного технічного університету Ірина Вахович (на фото).

Також особисте свято сьогодні відзначають міський голова Нововолинська Віктор Сапожніков, співачка Інна Кириченко та громадський діяч Назар Михалюк.

Вітаємо їх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття й успіхів у роботі.

Також 8 квітня вітаємо з днем ангела сьогоднішніх іменинників – усіх, хто носить імена Авраам, Василь, Степан, Гаврило, Алла, Лариса та Анна. Зичимо їм життєвих перемог і наснаги.

8 квітня 1972 року відбувся пуск першої черги тролейбусної лінії в Луцьку.

З цієї нагоди в місті біля центрального універмагу о 10:00 почався урочистий мітинг. О 10:00 його відкрив голова виконкому Луцької міської Ради депутатів трудящих Іван Фурів.

Після урочистостей перший секретар міськкому КП України В. Рибак перерізав червону стрічку, і в перший рейс до кінотеатру «Комсомолець» вирушив тролейбус №1.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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