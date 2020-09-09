Луцькі копи зупинили переповнену маршрутку і затримали двох пасажирів, розповіли деталі інциденту. ВІДЕО





Чоловік та жінка відмовилися виходити з переповненого транспорту сполученням "Луцьк-Личани". Відео з місця події з'явилося у соцмережах.



Як відомо, 6 квітня патрульні зупинили маршрутку на вулиці Рівненській. В автобусі "Еталон" було більше пасажирів, ніж місць для сидіння. Це є порушенням карантинних норм, – кажуть правоохоронці.



З'ясувалося, у водія відсутнє свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу. Частина пасажирів відмовилися виходити з маршрутки. Між патрульними та двома пасажирами виникла словесна перепалка, яка завершилася лайкою, шарпаниною та затриманням.



7 квітня патрульні повідомили, що обох пасажирів доставили в райвідділок для складання адміністративних матеріалів.



"Люди були стомлені" – пасажир маршрутки



Василь Купіч живе у Піддубцях. Напередодні їхав тим же автобусом. Каже: після появи патрульних почав знімати усе на камеру, бо обурився їхніми діями.



"Да, були стоячі місця. Водій просив вийти, але всім треба їхати. Можна зрозуміти всіх людей - їдуть з роботи, стомлені. Погода також "не льотна" була", – розповідає пасажир. З його слів, на вимогу поліції усі вийшли з маршрутки.



"Словесні перепалки були з двох сторін, саме це всіх і обурило. Той чоловік їх не бив, не трогав. Була лайка", – каже Василь Купіч. Згодом у кайданки взяли ще одну пасажирку, яка заступалася за першого затриманого.



Після інциденту маршрутка поїхала лише із сидячими пасажирами, решта діставалися додому іншими шляхами. Чоловік розповідає, ввечері намагався додзвонитися у райвідділок, щоб дізнатися про долю затриманих пасажирів.



"Зайві" пасажири і шарпанина – що кажуть в поліції

Автобус спинили з превентивною і профілактичною метою. Як виявилося, в ньому перебувало 14 "стоячих" пасажирів. Речник УПП Волині Богдан Павлович каже, що 43-річний водій виправдовувався і розповів патрульним, що неодноразово просив "зайвих" пасажирів вийти.



Зі слів речника, патрульні діяли в межах закону. "Двоє пасажирів нецензурно лаялись, чим чинили дрібне хуліганство. Далі вони вийшли з транспортного засобу та почали шарпати поліцейських за форменний одяг, перешкоджаючи їх роботі. При цьому продовжували нецензурно висловлюватись. На неодноразові законні вимоги припинити порушення особи не реагували", – розповідає патрульний.



На затриманих чоловіка і жінку поліцейські склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство, порушення правил карантину і злісну непокору законній вимозі поліцейського. Їм загрожує штраф. Водій транспортного засобу відповідатиме перед судом за недотримання карантинних вимог.



Перевізник збирається провести власне розслідування

Власник автобуса, підприємець Михайло Яцишин каже, водій на маршруті працює понад 10 років. Пасажирів теж знає: "Ми цих людей 20 років возимо", – каже він.



Перевізник заперечує слова патрульних, каже: у маршрутці було не 14 "стоячих" пасажирів, а двоє. "Чому так сталося, я зараз не можу судити. Напевно, важко здійснювати перевезення, кермувати транспортним засобом, обслуговувати понад 25 людей і стежити за дотриманням карантинних норм", – розповів Михайло Яцишин.



Зараз перевізник планує провести власне розслідування і з'ясувати усі обставини, які трапилася того дня на його маршруті. Обіцяє: у суді захищатиме права водія та пасажирів.







Нагадаємо, за постановою Кабміну від 22 липня, кількість людей у транспорті не має перевищувати кількість сидячих місць. Тим водіям, які порушать правило, виписуватимуть штрафи. Луцька міська рада звернулася до Кабміну, із проханням дозволити здійснювати перевезення пасажирів у громадському транспорті 75% від загальної пасажиромісткості не залежно від рівня епідемічної небезпеки.

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