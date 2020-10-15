В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки
Сьогодні, 21:56
У Луцьку через витік на тепловій мережі від котельні на вулиці Боженка, 32, без тепла та гарячої води залишися кілька житлових будинків.
Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Так, без опалення залишалися будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Шота Руставелі, 10, вулиці Дружби Народів, 5.
Послугу ж із постачання гарячої води тимчасово зупинили від ЦТП на вулиці Грабовського, 7.
Працівники підприємства виконували роботи з визначення місця витоку і вивчали можливість відновлення надання послуг.
Станом на 21:00 послугу з постачання гарячої води для споживачів ЦТП на вулиці Грабовського, 7 відновили. Також вдалося відновити опалення для житлового будинку на вулиці Шота Руставелі, 10. Без опалення наразі залишаються будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Дружби Народів, 5. Роботи продовжаться у четвер, 8 квітня.
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Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".
Так, без опалення залишалися будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Шота Руставелі, 10, вулиці Дружби Народів, 5.
Послугу ж із постачання гарячої води тимчасово зупинили від ЦТП на вулиці Грабовського, 7.
Працівники підприємства виконували роботи з визначення місця витоку і вивчали можливість відновлення надання послуг.
Станом на 21:00 послугу з постачання гарячої води для споживачів ЦТП на вулиці Грабовського, 7 відновили. Також вдалося відновити опалення для житлового будинку на вулиці Шота Руставелі, 10. Без опалення наразі залишаються будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Дружби Народів, 5. Роботи продовжаться у четвер, 8 квітня.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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