В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки

У Луцьку через витік на тепловій мережі від котельні на вулиці Боженка, 32, без тепла та гарячої води залишися кілька житлових будинків.Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".Так, без опалення залишалися будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Шота Руставелі, 10, вулиці Дружби Народів, 5.Послугу ж із постачання гарячої води тимчасово зупинили від ЦТП на вулиці Грабовського, 7.Працівники підприємства виконували роботи з визначення місця витоку і вивчали можливість відновлення надання послуг.Станом на 21:00 послугу з постачання гарячої води для споживачів ЦТП на вулиці Грабовського, 7 відновили. Також вдалося відновити опалення для житлового будинку на вулиці Шота Руставелі, 10. Без опалення наразі залишаються будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Дружби Народів, 5. Роботи продовжаться у четвер, 8 квітня.