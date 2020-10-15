вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки

В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки
У Луцьку через витік на тепловій мережі від котельні на вулиці Боженка, 32, без тепла та гарячої води залишися кілька житлових будинків.

Про це повідомляють у ДКП "Луцьктепло".

Так, без опалення залишалися будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Шота Руставелі, 10, вулиці Дружби Народів, 5.

Послугу ж із постачання гарячої води тимчасово зупинили від ЦТП на вулиці Грабовського, 7.

Працівники підприємства виконували роботи з визначення місця витоку і вивчали можливість відновлення надання послуг.

Станом на 21:00 послугу з постачання гарячої води для споживачів ЦТП на вулиці Грабовського, 7 відновили. Також вдалося відновити опалення для житлового будинку на вулиці Шота Руставелі, 10. Без опалення наразі залишаються будинки на вулиці Грабовського, 7а, 9, вулиці Дружби Народів, 5. Роботи продовжаться у четвер, 8 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Луцьк, ЛПЗ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Нововолинську посеред вулиці на дівчат нападає чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 22:59
На Волині побувала заступниця Міністра молоді та спорту України
Сьогодні, 22:26
В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки
Сьогодні, 21:56
Луцькі копи зупинили переповнену маршрутку і затримали двох пасажирів, розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
«Соцвиплата за березень пропала»: волинянка, яка втратила матір, другий місяць не може оформити допомогу
Сьогодні, 20:45
Схожі новини
У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води У мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька – понижений тиск води
15 жовтень, 2020, 10:02
15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька 15-16 жовтня буде понижений тиск води у мікрорайоні ЛПЗ та у деяких селах поблизу Луцька
13 жовтень, 2020, 11:46
Сучасне освітлення, дитячий майданчик: як в одному з мікрорайонів Луцька планують оновити парк Сучасне освітлення, дитячий майданчик: як в одному з мікрорайонів Луцька планують оновити парк
12 серпень, 2020, 11:34
У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО У Луцьку в багатоповерхівці – пожежа. ФОТО. ВІДЕО
28 лютий, 2020, 11:21
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Нововолинську посеред вулиці на дівчат нападає чоловік, – ЗМІ
Сьогодні, 22:59
 0
На Волині побувала заступниця Міністра молоді та спорту України
Сьогодні, 22:26
 0
В Луцьку без тепла і гарячої води залишилися три житлові будинки
Сьогодні, 21:56
 0
Луцькі копи зупинили переповнену маршрутку і затримали двох пасажирів, розповіли деталі інциденту. ВІДЕО
Сьогодні, 21:17
 0
«Соцвиплата за березень пропала»: волинянка, яка втратила матір, другий місяць не може оформити допомогу
Сьогодні, 20:45
 0
Медіа
відео
1/8