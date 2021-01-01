На Волині побувала заступниця Міністра молоді та спорту України
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На Волині з робочим візитом побувала заступниця Міністра молоді та спорту України.
6 квітня 2021 року у головній адмінбудівлі краю відбулася робоча зустріч представників обласної влади та директорів дитячо-юнацьких шкіл області і міста із заступницею Міністра молоді та спорту України Ніною Уманець та першим заступником ФСТ «Динамо» України Вікторем Коржем, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
Зокрема, у рамках візиту Ніна Уманець та Віктор Корж провели дві зустрічі. У рамках однієї – поспілкувалися із представниками ДЮСШ, у рамках іншої – говорили із головою обласної ради Григорієм Недопадом. Участь у робочих зустрічах взяли заступник голови ОДА Анатолій Костик та начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин.
Відтак, присутні обговорили плани щодо спортивного розвитку області на поточний рік та завдання, які необхідно виконати.
«Я щиро радію, що з Волині взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо претендують 16 спортсменів. Однак, в області, як і в Україні, є безліч питань, які можуть вплинути на те, що ми свою сферу не збережемо», – зауважила Ніна Уманець.
Серед окреслених проблем, які заважають розвиватися спорту вона виділила, те що в умовах децентралізації гостро постає питання функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема їхнього закриття через недостатнє фінансування та необхідність корекції роботи тренерського складу.
«На сьогодні в Україні лише 10% дітей займається спортом і це є не нормальним явищем, яке призводить до погіршення стану їхнього здоров’я в майбутньому», – зауважив Віктор Корж.
Тож у Міністерстві молоді та спорту України занепокоєнні можливими наслідками оптимізації на території України, в тому числі й на Волині, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зокрема хвилюються, що після процесу оптимізації тренери ДЮСШ та їхні вихованці залишаться у першому випадку – без роботи, у другому – без місця для спортивних тренувань.
Відтак, дане питання присутні обговорили на прикладі ОДЮСШ «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України.
Як підкреслив Григорій Недопад, із «Юного динамівця» жоден тренер не залишився без роботи. Вони перейшли у КП «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» Волинської обласної ради та в інші ДЮСШ. Відповідно, вихованці пішли до своїх тренерів.
За результатами візиту учасники зустрічей домовилися про подальшу співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Волинською облдержадміністрацією, обласною радою, ФСТ «Динамо» та керівниками дитячо-юнацьких шкіл задля спільної мети – розвитку спорту в Україні.
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6 квітня 2021 року у головній адмінбудівлі краю відбулася робоча зустріч представників обласної влади та директорів дитячо-юнацьких шкіл області і міста із заступницею Міністра молоді та спорту України Ніною Уманець та першим заступником ФСТ «Динамо» України Вікторем Коржем, - йдеться на сайті Волинської ОДА.
Зокрема, у рамках візиту Ніна Уманець та Віктор Корж провели дві зустрічі. У рамках однієї – поспілкувалися із представниками ДЮСШ, у рамках іншої – говорили із головою обласної ради Григорієм Недопадом. Участь у робочих зустрічах взяли заступник голови ОДА Анатолій Костик та начальник управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації Ігор Дмитришин.
Відтак, присутні обговорили плани щодо спортивного розвитку області на поточний рік та завдання, які необхідно виконати.
«Я щиро радію, що з Волині взяти участь в Олімпійських іграх в Токіо претендують 16 спортсменів. Однак, в області, як і в Україні, є безліч питань, які можуть вплинути на те, що ми свою сферу не збережемо», – зауважила Ніна Уманець.
Серед окреслених проблем, які заважають розвиватися спорту вона виділила, те що в умовах децентралізації гостро постає питання функціонування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема їхнього закриття через недостатнє фінансування та необхідність корекції роботи тренерського складу.
«На сьогодні в Україні лише 10% дітей займається спортом і це є не нормальним явищем, яке призводить до погіршення стану їхнього здоров’я в майбутньому», – зауважив Віктор Корж.
Тож у Міністерстві молоді та спорту України занепокоєнні можливими наслідками оптимізації на території України, в тому числі й на Волині, дитячо-юнацьких спортивних шкіл. Зокрема хвилюються, що після процесу оптимізації тренери ДЮСШ та їхні вихованці залишаться у першому випадку – без роботи, у другому – без місця для спортивних тренувань.
Відтак, дане питання присутні обговорили на прикладі ОДЮСШ «Юний динамівець» ФСТ «Динамо» України.
Як підкреслив Григорій Недопад, із «Юного динамівця» жоден тренер не залишився без роботи. Вони перейшли у КП «Волинська обласна дитячо-юнацька спортивна школа «Колос» Волинської обласної ради та в інші ДЮСШ. Відповідно, вихованці пішли до своїх тренерів.
За результатами візиту учасники зустрічей домовилися про подальшу співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Волинською облдержадміністрацією, обласною радою, ФСТ «Динамо» та керівниками дитячо-юнацьких шкіл задля спільної мети – розвитку спорту в Україні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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