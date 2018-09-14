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У Нововолинську посеред вулиці на дівчат нападає чоловік, – ЗМІ

У Нововолинську посеред вулиці на дівчат нападає чоловік, – ЗМІ
У Нововолинську на бульварі Шевченка розгулював чоловік, який нападає на дівчат.

Про це розповіла мама дівчинки, яку нововолинець вдарив у живіт. Відомо, що чоловік страждає на психічні розлади і такі ситуації в місті періодично повторюються, - пише БУГ.

Випадок трапився близько 17:00 5-го квітня на “стометрівці”.

«Моя 15-річна донька йшла, розмовляючи зі мною по телефону. І зненацька чоловік приблизно 40-ка років цілеспрямовано підійшов до неї, дістав різко руку з кармана і вдарив у живіт та втік», – розповіла жінка.

Про подібний інцидент розповідала ще одна мешканка Нововолинська. Чоловік різко вдарив її у спину. Це трапилося також на "стометрівці", неподалік кафе "Базилік".

«Чоловік лізе до дівчат, може навіть вдарити і удари в нього сильні. Чіпляється до всіх дівчат, які проходять біля нього», – розповідають.

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Теги: Волинь, Нововолинськ, напад
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