У Нововолинську посеред вулиці на дівчат нападає чоловік, – ЗМІ





Про це розповіла мама дівчинки, яку нововолинець вдарив у живіт. Відомо, що чоловік страждає на психічні розлади і такі ситуації в місті періодично повторюються, - пише



Випадок трапився близько 17:00 5-го квітня на “стометрівці”.



«Моя 15-річна донька йшла, розмовляючи зі мною по телефону. І зненацька чоловік приблизно 40-ка років цілеспрямовано підійшов до неї, дістав різко руку з кармана і вдарив у живіт та втік», – розповіла жінка.



Про подібний інцидент розповідала ще одна мешканка Нововолинська. Чоловік різко вдарив її у спину. Це трапилося також на "стометрівці", неподалік кафе "Базилік".



«Чоловік лізе до дівчат, може навіть вдарити і удари в нього сильні. Чіпляється до всіх дівчат, які проходять біля нього», – розповідають.

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