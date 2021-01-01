Волиняни стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак
Сьогодні, 08:35
Волинські спортсмени стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак.
Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Впродовж 3-4 квітня у місті Ковель відбувся Кубок України з рукопашу гопак. У змаганнях взяли участь близько 150 учасників.
Волинську область приставляли магістри фізичної культури і спорту: Дмитро Щурук, який виборов 1-е місце у ваговій категорії до 70 кілограм та Максим Ярошик - 2-ге місце у ваговій категорії до 75 кілограм.
В загальному заліку Волинська область посіла перше місце.
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Про це йдеться на сайті ЛНТУ.
Впродовж 3-4 квітня у місті Ковель відбувся Кубок України з рукопашу гопак. У змаганнях взяли участь близько 150 учасників.
Волинську область приставляли магістри фізичної культури і спорту: Дмитро Щурук, який виборов 1-е місце у ваговій категорії до 70 кілограм та Максим Ярошик - 2-ге місце у ваговій категорії до 75 кілограм.
В загальному заліку Волинська область посіла перше місце.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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