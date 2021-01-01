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Волиняни стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак

Волиняни стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак
Волинські спортсмени стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак.

Про це йдеться на сайті ЛНТУ.

Впродовж 3-4 квітня у місті Ковель відбувся Кубок України з рукопашу гопак. У змаганнях взяли участь близько 150 учасників.

Волинську область приставляли магістри фізичної культури і спорту: Дмитро Щурук, який виборов 1-е місце у ваговій категорії до 70 кілограм та Максим Ярошик - 2-ге місце у ваговій категорії до 75 кілограм.

В загальному заліку Волинська область посіла перше місце.

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Теги: Волинь, спорт, рукопаш гопак
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