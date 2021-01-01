Волиняни стали переможцями Кубку України з рукопашу гопак





Про це йдеться на сайті ЛНТУ.



Впродовж 3-4 квітня у місті Ковель відбувся Кубок України з рукопашу гопак. У змаганнях взяли участь близько 150 учасників.



Волинську область приставляли магістри фізичної культури і спорту: Дмитро Щурук, який виборов 1-е місце у ваговій категорії до 70 кілограм та Максим Ярошик - 2-ге місце у ваговій категорії до 75 кілограм.



В загальному заліку Волинська область посіла перше місце.

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