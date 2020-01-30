Яким у давнину був Олицький замок, який держава планує відреставрувати. ФОТО





Журналісти видання



Перший мурований замок в Олиці звів XVI cт. князь Микола Радзивіл "Чорний". Його нащадки розбудовували будівлю і доводили до сучасного вигляду.



У 1950-х в Олицькому замку розмістили Волинську психіатричну лікарню.



"Влада займається перевезенням пацієнтів та облаштуванням належних умов для них. Готуються передати замок Волинському краєзнавчому музею. Далі проводитиметься розчистка захаращеної території. Спеціалісти працюватимуть над внутрішнім наповненням замку", - розповів Gazeta.ua голова Волинської обласної ради Григорій Недопад.



Також в Олиці вже ведеться масштабна реставрація костелу Святої Трійці, який свого часу вважався найгарнішим храмом Волині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Замок в селищі Олика Ківерцівського району Волинської області подали на участь в програмі "Велика реставрація".Журналісти видання "Газета ua" зібрали давні фото та малюнки споруди. Зокрема, серед запропонваних зображень замку є роботи авторства Наполеона Орди, сучасного художника Збігнєва Щепанека.Перший мурований замок в Олиці звів XVI cт. князь Микола Радзивіл "Чорний". Його нащадки розбудовували будівлю і доводили до сучасного вигляду.У 1950-х в Олицькому замку розмістили Волинську психіатричну лікарню."Влада займається перевезенням пацієнтів та облаштуванням належних умов для них. Готуються передати замок Волинському краєзнавчому музею. Далі проводитиметься розчистка захаращеної території. Спеціалісти працюватимуть над внутрішнім наповненням замку", - розповів Gazeta.ua голова Волинської обласної радиТакож в Олиці вже ведеться масштабна реставрація костелу Святої Трійці, який свого часу вважався найгарнішим храмом Волині.

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