У МОЗ розповіли про побічні ефекти COVID-вакцинації





Переважна більшість із них - 99,1% – несерйозні. У 94,73% випадків побічні ефекти були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування, повідомляє



Так у 66,8% повідомлялося про підвищення температури, втомлюваність, лихоманку, грипоподібний стан тощо.



В 11,8% були розлади з боку опорно-рухового апарату - міалгія, артралгія .



В 11,7% спостерігався головний біль, сонливість або безсоння, тремор тощо.



У 1,6% йшлося про розлад із боку шлунково-кишкового тракту.



В Україні за добу 6 квітня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 15 585 осіб, з початку кампанії щеплено 320 265 осіб, з яких завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.



Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З початку вакцинації в Україні зафіксували 816 повідомлень про побічні ефекти.Переважна більшість із них - 99,1% – несерйозні. У 94,73% випадків побічні ефекти були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування, повідомляє "Газета ua" , посилаючись на Державний експертний центр МОЗ.Так у 66,8% повідомлялося про підвищення температури, втомлюваність, лихоманку, грипоподібний стан тощо.В 11,8% були розлади з боку опорно-рухового апарату - міалгія, артралгія .В 11,7% спостерігався головний біль, сонливість або безсоння, тремор тощо.У 1,6% йшлося про розлад із боку шлунково-кишкового тракту.В Україні за добу 6 квітня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 15 585 осіб, з початку кампанії щеплено 320 265 осіб, з яких завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

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