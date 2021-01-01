У МОЗ розповіли про побічні ефекти COVID-вакцинації
Сьогодні, 00:15
З початку вакцинації в Україні зафіксували 816 повідомлень про побічні ефекти.
Переважна більшість із них - 99,1% – несерйозні. У 94,73% випадків побічні ефекти були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Державний експертний центр МОЗ.
Так у 66,8% повідомлялося про підвищення температури, втомлюваність, лихоманку, грипоподібний стан тощо.
В 11,8% були розлади з боку опорно-рухового апарату - міалгія, артралгія .
В 11,7% спостерігався головний біль, сонливість або безсоння, тремор тощо.
У 1,6% йшлося про розлад із боку шлунково-кишкового тракту.
В Україні за добу 6 квітня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 15 585 осіб, з початку кампанії щеплено 320 265 осіб, з яких завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.
Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
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Переважна більшість із них - 99,1% – несерйозні. У 94,73% випадків побічні ефекти були передбаченими, тобто, відповідали наявній інформації в інструкції для медичного застосування, повідомляє "Газета ua", посилаючись на Державний експертний центр МОЗ.
Так у 66,8% повідомлялося про підвищення температури, втомлюваність, лихоманку, грипоподібний стан тощо.
В 11,8% були розлади з боку опорно-рухового апарату - міалгія, артралгія .
В 11,7% спостерігався головний біль, сонливість або безсоння, тремор тощо.
У 1,6% йшлося про розлад із боку шлунково-кишкового тракту.
В Україні за добу 6 квітня першу дозу вакцини від Covid-19 отримали 15 585 осіб, з початку кампанії щеплено 320 265 осіб, з яких завершили вакцинацію (отримали 2 дози) 2 особи.
Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п'ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку і військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.
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