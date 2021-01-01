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На Донбасі бойовики поранили українського військового

На Донбасі бойовики поранили українського військового
7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення, - повідомляють в Оперативно-тактичному угрупуванні "Схід".

Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Теги: Донбас, війна, поранення
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