На Донбасі бойовики поранили українського військового





В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення, - повідомляють в



Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.



Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 7 квітня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з мінометів, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».В результаті обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення, - повідомляють в Оперативно-тактичному угрупуванні "Схід". Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу. На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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