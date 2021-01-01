Курс валют у Луцьку станом на 8 квітня
Сьогодні, 09:16
Курс долара у Луцьку станом на 8 квітня 2021 року такий: купівля – 27.77, а продаж – 27.88.
Євро при купівлі становить – 32.88, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.23.
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Євро при купівлі становить – 32.88, продажу – 33.00.
Курс російського рубля: купівля – 0.31, продаж – 0.33.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.10, продаж – 7.23.
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