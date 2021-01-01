У Луцькому районі через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 09:27
За минулу добу рятувальники ліквідували декілька пожеж на Волині.
Так, 7 квітня, вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яній господарській споруді в селі Несвіч Луцького району, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Також обідньої пори горіла суха трава біля села Ружин Турійського району. Пожежу, що охопила площу 2 гектари, ліквідували співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська. Імиовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Фото – ілюстративне.
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Так, 7 квітня, вогнеборці ліквідували пожежу в дерев’яній господарській споруді в селі Несвіч Луцького району, що, за попередніми даними, трапилася внаслідок короткого замикання електромережі, - пише ГУ ДСНС України у Волинській області.
Також обідньої пори горіла суха трава біля села Ружин Турійського району. Пожежу, що охопила площу 2 гектари, ліквідували співробітники 17-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Турійська. Імиовірно, до пожежі призвело необережне поводження з вогнем невстановлених осіб.
Фото – ілюстративне.
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