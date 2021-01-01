Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:32
За минулу добу на Волині зареєстрували 511 випадків захворювання на COVID-19.
Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки інфекції виявили:
м. Луцьк – 160,
Луцький район – 37,
Горохівський район – 21,
Ківерцівський район – 24,
Рожищенський район – 36,
м. Нововолинськ – 41,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 5,
Старовижівський район – 13,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 12,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 13.
Усього станом на 8 квітня в області зареєстрували 49 816 випадків.
Одужало – 42 125 осіб (за останню добу – 340). Летальні випадки – 828 (за останню добу - 3: Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 196 226 осіб, за минулу добу - 1079 осіб.
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Про це інформує Волинська ОДА.
Нові випадки інфекції виявили:
м. Луцьк – 160,
Луцький район – 37,
Горохівський район – 21,
Ківерцівський район – 24,
Рожищенський район – 36,
м. Нововолинськ – 41,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 5,
Старовижівський район – 13,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 12,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 13.
Усього станом на 8 квітня в області зареєстрували 49 816 випадків.
Одужало – 42 125 осіб (за останню добу – 340). Летальні випадки – 828 (за останню добу - 3: Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1).
Методом ПЛР всього обстежили 196 226 осіб, за минулу добу - 1079 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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