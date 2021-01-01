Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу





Про це інформує Волинська ОДА.



Нові випадки інфекції виявили:

м. Луцьк – 160,

Луцький район – 37,

Горохівський район – 21,

Ківерцівський район – 24,

Рожищенський район – 36,

м. Нововолинськ – 41,

Володимир-Волинський район – 31,

Іваничівський район – 12,

Локачинський район – 6,

Ковельський район – 60,

Любомльський район – 20,

Шацький район – 5,

Старовижівський район – 13,

Ратнівський район – 12,

Турійський район – 12,

Любешівський район – 8,

Маневицький район – 13.



Усього станом на 8 квітня в області зареєстрували 49 816 випадків.

Одужало – 42 125 осіб (за останню добу – 340). Летальні випадки – 828 (за останню добу - 3: Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1).



Методом ПЛР всього обстежили 196 226 осіб, за минулу добу - 1079 осіб.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За минулу добу на Волині зареєстрували 511 випадків захворювання на COVID-19.Про це інформує Волинська ОДА.Нові випадки інфекції виявили:м. Луцьк – 160,Луцький район – 37,Горохівський район – 21,Ківерцівський район – 24,Рожищенський район – 36,м. Нововолинськ – 41,Володимир-Волинський район – 31,Іваничівський район – 12,Локачинський район – 6,Ковельський район – 60,Любомльський район – 20,Шацький район – 5,Старовижівський район – 13,Ратнівський район – 12,Турійський район – 12,Любешівський район – 8,Маневицький район – 13.Усього станом на 8 квітня в області зареєстрували 49 816 випадків.Одужало – 42 125 осіб (за останню добу – 340). Летальні випадки – 828 (за останню добу - 3: Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1).Методом ПЛР всього обстежили 196 226 осіб, за минулу добу - 1079 осіб.

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