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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
За минулу добу на Волині зареєстрували 511 випадків захворювання на COVID-19.

Про це інформує Волинська ОДА.

Нові випадки інфекції виявили:
м. Луцьк – 160,
Луцький район – 37,
Горохівський район – 21,
Ківерцівський район – 24,
Рожищенський район – 36,
м. Нововолинськ – 41,
Володимир-Волинський район – 31,
Іваничівський район – 12,
Локачинський район – 6,
Ковельський район – 60,
Любомльський район – 20,
Шацький район – 5,
Старовижівський район – 13,
Ратнівський район – 12,
Турійський район – 12,
Любешівський район – 8,
Маневицький район – 13.

Усього станом на 8 квітня в області зареєстрували 49 816 випадків.
Одужало – 42 125 осіб (за останню добу – 340). Летальні випадки – 828 (за останню добу - 3: Луцький район – 2, м. Нововолинськ – 1).

Методом ПЛР всього обстежили 196 226 осіб, за минулу добу - 1079 осіб.

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Теги: коронавірус, статистика, Волинь
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