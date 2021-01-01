вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ

Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ
За фактом смертельної ДТП у Ковельскому районі, в якій загинула неповнолітня дівчина, поліція розпочала кримінальне провадження.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.

Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 7 квітня, близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Зоболоття. Двоє дітей потрапили в аварію на мотоциклі, одна з них померла.

За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна жителька селища. Дівчина, ймовірно, не впоралась з керуванням та врізалась у паркан.

Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, її сестра, 13-річна пасажирка транспортного засобу – отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.

Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Волинь, село Заболоття, ДТП, мотоцикл, дівчата, смерть
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Комунальники ліквідували аварійну ситуацію, через яку лучани могли лишитись без води
Сьогодні, 10:29
Синоптики розповіли, якою буде погода на Великдень і травневі свята
Сьогодні, 10:12
Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ
Сьогодні, 09:51
Три смерті та понад пів тисячі нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу
Сьогодні, 09:32
У Луцькому районі через коротке замикання електромережі горіла будівля
Сьогодні, 09:27
Схожі новини
На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні
07 квітень, 17:02
На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували На Волині мотоцикліст врізався у дерево: його госпіталізували
06 квітень, 11:42
Смерть 20-річної дівчини на Волині: водія-прикордонника посадили за ґрати на 3 роки Смерть 20-річної дівчини на Волині: водія-прикордонника посадили за ґрати на 3 роки
31 березень, 09:10
Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним» Загибель жінки через аварію на Перемоги: водій відбувся «умовним»
06 січень, 09:15
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно
Сьогодні, 11:20
 0
Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою
Сьогодні, 10:58
 0
Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8