Смертельна ДТП на Волині, в якій загинула неповнолітня. ПОДРОБИЦІ





Про це



Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 7 квітня, близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Зоболоття. Двоє дітей



За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна жителька селища. Дівчина, ймовірно, не впоралась з керуванням та врізалась у паркан.



Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, її сестра, 13-річна пасажирка транспортного засобу – отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.



Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За фактом смертельної ДТП у Ковельскому районі, в якій загинула неповнолітня дівчина, поліція розпочала кримінальне провадження.Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волинської області.Нагадаємо, автопригода трапилася учора, 7 квітня, близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Зоболоття. Двоє дітей потрапили в аварію на мотоциклі , одна з них померла.За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна жителька селища. Дівчина, ймовірно, не впоралась з керуванням та врізалась у паркан.Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, її сестра, 13-річна пасажирка транспортного засобу – отримала тілесні ушкодження. Постраждалу госпіталізували.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть потерпілого або заподіяло тяжке тілесне ушкодження.Поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

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