На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Сьогодні, 10:39
Поліція розшукує 7-річного жителя села Холонів Горохівського району.
Про це на сторінці у фейсбуці інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Так, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.
Прикмети: був одягнений у спортивні штани синього кольору, кофта (гольф) червоно-білого кольору, кросівки коричневого кольору, шапка з вушками та білими полосками, куртка чорна з капюшоном. Худої тілобудови, коротко стрижене русяве волосся. На спині є родиме п'ятно червоного кольору.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітнього просять телефонувати за номерами телефонів:
0669624863 або 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на 13:35 хлопчика знайшли. Жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.
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Про це на сторінці у фейсбуці інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".
Так, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.
Прикмети: був одягнений у спортивні штани синього кольору, кофта (гольф) червоно-білого кольору, кросівки коричневого кольору, шапка з вушками та білими полосками, куртка чорна з капюшоном. Худої тілобудови, коротко стрижене русяве волосся. На спині є родиме п'ятно червоного кольору.
У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітнього просять телефонувати за номерами телефонів:
0669624863 або 102.
ОНОВЛЕНО
Станом на 13:35 хлопчика знайшли. Жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Ленивый афтар статьи дал кривое название статье. я про слово-догадайся "2-класника" - это или "два-классник" или "второклассник"
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