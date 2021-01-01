На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО

Поліція розшукує 7-річного жителя села Холонів Горохівського району.Про це на сторінці у фейсбуці інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".Так, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.був одягнений у спортивні штани синього кольору, кофта (гольф) червоно-білого кольору, кросівки коричневого кольору, шапка з вушками та білими полосками, куртка чорна з капюшоном. Худої тілобудови, коротко стрижене русяве волосся. На спині є родиме п'ятно червоного кольору.У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітнього просять телефонувати за номерами телефонів:0669624863 або 102.ОНОВЛЕНОСтаном на 13:35 хлопчика знайшли. Жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.