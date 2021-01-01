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На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО

На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО
Поліція розшукує 7-річного жителя села Холонів Горохівського району.

Про це на сторінці у фейсбуці інформує "Розшук дітей ГУНП у Волинській області за сприяння ПрАТ КиївСтар".

Так, 8 квітня до поліції надійшло повідомлення від жінки про те, що вчора, 7 квітня о 17:00 пішов гуляти та не повернувся її син 2013 р.н. Хлопчик навчається у 2-му класі.

Прикмети: був одягнений у спортивні штани синього кольору, кофта (гольф) червоно-білого кольору, кросівки коричневого кольору, шапка з вушками та білими полосками, куртка чорна з капюшоном. Худої тілобудови, коротко стрижене русяве волосся. На спині є родиме п'ятно червоного кольору.

У разі наявності будь-якої інформації про місце перебування малолітнього просять телефонувати за номерами телефонів:
0669624863 або 102.

ОНОВЛЕНО

Станом на 13:35 хлопчика знайшли. Жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.


На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО
На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО. ОНОВЛЕНО

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Теги: розшук, дитина
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Коментарі 1
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Ленивый афтар статьи дал кривое название статье. я про слово-догадайся "2-класника" - это или "два-классник" или "второклассник"
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