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Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений

Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений
Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.

Про це інформують на сторінці ООС у фейсбуці.

Протягом минулої доби, 7 квітня, зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

В результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 - по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.

Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям.

В районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, кажуть у штабі ООС.

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Теги: обстріли, ООС, війна, Схід
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