Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений

Російсько-окупаційні війська продовжують вести обстріли позицій українських захисників, з метою подальшого звинувачення у порушенні режиму припинення вогню.Про це інформують на сторінці ООС у фейсбуці.Протягом минулої доби, 7 квітня, зафіксували 7 порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.В результаті обстрілів. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомили представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.Станом на 7 годину ранку, 8 квітня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксували 5 порушень режиму припинення вогню, з яких 4 - по позиціях українських захисників та 1 обстріл цивільної інфраструктури. Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї.Внаслідок ворожого вогнюВ районі населеного пункту Водяне противник здійснив артилерійський обстріл цивільної інфраструктури. На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення Операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню, кажуть у штабі ООС.