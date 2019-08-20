вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою

Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою
13-річна дівчинка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді у селі Заболоття Ковельського району, перебуває у стані середньої важкості.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні Бегаль Михайло Григорович.

Зі слів лікаря, дівчинка знаходиться у відділенні реанімації. Проте сьогодні її планують перевезти у дитячу лікарню. Наразі її стан середньої важкості. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.

Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики швидкої діагностували у постраждалої дитини перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій передпліччя.

Нагадаємо, що автопригода трапилася учора близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Заболоття. За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна місцева жителька. Дівчина, ймовірно, не впоралася з керуванням та врізалась у паркан. Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, а пасажирку доставили у лікарню. Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: аварія, мотоцикл, Заболоття, стан, дівчинка, лікарня
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
У Луцьку припиняють опалювальний сезон
Із терасою і «МакДрайвом»: яким і де буде «МакДональдз» у Луцьку. ОФІЦІЙНО
Будівництво аеропорту у Луцьку: яким його планують зробити та скільки можуть коштувати квитки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно
Сьогодні, 11:20
Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою
Сьогодні, 10:58
Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений
Сьогодні, 10:55
На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО
Сьогодні, 10:39
У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
Сьогодні, 10:33
Схожі новини
Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку Розповіли про стан підлітка, якого збило авто на переході у Луцьку
26 березень, 17:45
На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика На Рівненщині неповнолітній мотоцикліст збив 10-річного хлопчика
20 серпень, 2019, 02:28
На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні На Волині двоє неповнолітніх дівчат потрапили у аварію на мотоциклі: одна загинула, інша – в лікарні
07 квітень, 17:02
У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців У Луцьку біля обласної лікарні водій авто наїхав на пішохода і втік: шукають очевидців
02 березень, 17:09
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно
Сьогодні, 11:20
 0
Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою
Сьогодні, 10:58
 0
Обстріли на Сході з боку окупантів: один український військовий загинув, ще один – поранений
Сьогодні, 10:55
 0
На Волині розшукують 2-класника, який пішов гуляти і не повернувся додому. ФОТО
Сьогодні, 10:39
 0
У Рованцях автівка злетіла з дороги і врізалася в дерево, є постраждалі
Сьогодні, 10:33
 0
Медіа
відео
1/8