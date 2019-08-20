Розповіли про стан дівчинки з Волині, яка потрапила у аварію на мотоциклі разом із сестрою
Сьогодні, 10:58
13-річна дівчинка, яка постраждала у дорожньо-транспортній пригоді у селі Заболоття Ковельського району, перебуває у стані середньої важкості.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні Бегаль Михайло Григорович.
Зі слів лікаря, дівчинка знаходиться у відділенні реанімації. Проте сьогодні її планують перевезти у дитячу лікарню. Наразі її стан середньої важкості. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики швидкої діагностували у постраждалої дитини перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій передпліччя.
Нагадаємо, що автопригода трапилася учора близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Заболоття. За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна місцева жителька. Дівчина, ймовірно, не впоралася з керуванням та врізалась у паркан. Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, а пасажирку доставили у лікарню. Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.
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Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомив головний лікар Ратнівської центральної районної лікарні Бегаль Михайло Григорович.
Зі слів лікаря, дівчинка знаходиться у відділенні реанімації. Проте сьогодні її планують перевезти у дитячу лікарню. Наразі її стан середньої важкості. Лікарі роблять усе можливе, щоб врятувати життя дитини.
Як розповіли в оперативно-диспетчерській службі КЗ «Волинський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф», медики швидкої діагностували у постраждалої дитини перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій передпліччя.
Нагадаємо, що автопригода трапилася учора близько 16 години на вулиці Шевченка у селищі Заболоття. За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна місцева жителька. Дівчина, ймовірно, не впоралася з керуванням та врізалась у паркан. Внаслідок ДТП водійка мотоцикла загинула на місці, а пасажирку доставили у лікарню. Наразі поліція з’ясовує усі обставини трагедії. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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