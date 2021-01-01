Судитимуть волинянина, який побив і пограбував матір





Про це інформує прокуратура Волині.



Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем шахтарського міста грабежів (ч.ч. 1,2 ст. 186 КК України). Удень



Невдовзі зловмисника затримали правоохоронці. Він перебуває під вартою та скоро постане перед судом.



Зазначимо, санкцією ч.2 ст. 186 КК України за відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судитимуть жителя Нововолинська, який пограбував матір.Про це інформує прокуратура Волині.Прокурори Нововолинського відділу Володимир-Волинської окружної прокуратури скерували до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення 36-річним жителем шахтарського міста грабежів (ч.ч. 1,2 ст. 186 КК України). Удень 11 березня 2021 року він на вулиці Гагаріна у Нововолинську вирвав із рук перехожого телефон, а за три дні - 14 березня, завдавши своїй матері ударів кулаками по обличчю, відібрав у неї телефон та 1130 гривень.Невдовзі зловмисника затримали правоохоронці. Він перебуває під вартою та скоро постане перед судом.Зазначимо, санкцією ч.2 ст. 186 КК України за відкрите викрадення чужого майна, поєднане з насильством, яке не є небезпечним для життя чи здоров'я потерпілого, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від чотирьох до шести років.

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