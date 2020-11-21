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Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно

Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно
Суд задоволив позов Маневицької місцевої прокуратури про визнання незаконними та скасування рішень Ківерцівської міської ради щодо відведення у власність її депутату земельної ділянки.

Так, у квітні 2019 року обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі ділянки площею 0,2 га в одному з сіл Ківерцівського району, - інформує прокуратура Волині.

Згодом суд притягнув депутата до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, визнавши його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) й призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.

Прокурори ж у суді домоглися скасування рішення міської ради, ухваленого у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», та повернення депутатом громаді незаконно отриманої земельної ділянки.

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Теги: корупція, депутат, Ківерці
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