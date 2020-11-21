Депутат Ківерцівської міськради поверне громаді земельну ділянку, яку виділили йому незаконно

Суд задоволив позов Маневицької місцевої прокуратури про визнання незаконними та скасування рішень Ківерцівської міської ради щодо відведення у власність її депутату земельної ділянки.Так, у квітні 2019 року обранець громади на сесії, не повідомивши про наявність у нього конфлікту інтересів, взяв участь у голосуванні й проголосував "за" виділення собі ділянки площею 0,2 га в одному з сіл Ківерцівського району, - інформує прокуратура Волині.Згодом суд притягнув депутата до відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією, визнавши його винним у порушенні вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1,2 ст. 172-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення) й призначивши покарання у виді штрафу в розмірі 1700 грн.Прокурори ж у суді домоглися скасування рішення міської ради, ухваленого у порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», та повернення депутатом громаді незаконно отриманої земельної ділянки.