Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Сьогодні, 11:33
Учора, 7 квітня, оперативники Луцького прикордонного загону спільно зі співробітниками ДФС на околиці Рівного зупинили мікроавтобус «Volkswagen Crafter», яким їхав місцевий житель.
Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
У багажному відділенні транспортного засобу спільна міжвідомча група виявила 234 п’ятилітрові пляшки з алкоголем та 15 ящиків тютюнових виробів, які водій якраз збирався незаконно реалізувати.
Згодом у гаражі «підприємця» правоохоронці знайшли ще більш ніж тисячу літрів алкогольних напоїв та понад 5 тисяч пачок сигарет.
Заходи проводили в рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.
Загалом правоохоронці вилучили у рівнянина 2,2 тисячі літрів контрафактного алкоголю та понад 13 тисяч пачок цигарок різних марок. Слідчі дії тривають.
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Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.
У багажному відділенні транспортного засобу спільна міжвідомча група виявила 234 п’ятилітрові пляшки з алкоголем та 15 ящиків тютюнових виробів, які водій якраз збирався незаконно реалізувати.
Згодом у гаражі «підприємця» правоохоронці знайшли ще більш ніж тисячу літрів алкогольних напоїв та понад 5 тисяч пачок сигарет.
Заходи проводили в рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.
Загалом правоохоронці вилучили у рівнянина 2,2 тисячі літрів контрафактного алкоголю та понад 13 тисяч пачок цигарок різних марок. Слідчі дії тривають.
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