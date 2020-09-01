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Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО

Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Учора, 7 квітня, оперативники Луцького прикордонного загону спільно зі співробітниками ДФС на околиці Рівного зупинили мікроавтобус «Volkswagen Crafter», яким їхав місцевий житель.

Про це повідомляє пресслужба Луцького прикордонного загону.

У багажному відділенні транспортного засобу спільна міжвідомча група виявила 234 п’ятилітрові пляшки з алкоголем та 15 ящиків тютюнових виробів, які водій якраз збирався незаконно реалізувати.

Згодом у гаражі «підприємця» правоохоронці знайшли ще більш ніж тисячу літрів алкогольних напоїв та понад 5 тисяч пачок сигарет.

Заходи проводили в рамках кримінального провадження за ст. 204 ККУ «Незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів» під процесуальним керівництвом Рівненської обласної прокуратури.

Загалом правоохоронці вилучили у рівнянина 2,2 тисячі літрів контрафактного алкоголю та понад 13 тисяч пачок цигарок різних марок. Слідчі дії тривають.

Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО
Прикордонники Луцького загону зупинили бус, вщент запакований контрафактом. ФОТО

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Теги: прикордонники, Луцький загін, контрафакт, алкоголь, цигарки
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