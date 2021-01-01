Луцька райрада допомагає молоді із пошуком безкоштовних приміщень для бізнесу

Олександр Омельчук, народний депутат Вячеслав Рубльов та студенти, які побували у Торчині та поспілкувалися із селищним головою Юрієм Кревським.



Про це



«З ініціативи Луцької районної ради, народних депутатів Вячеслава Рубльова, Ігоря Палиця та молоді Луцького району ми виробили спільну стратегію – перше робоче місце для студентів, щоб після отримання диплому вони залишились працювати у себе вдома, а не їхали закордон.



Тому ми звернулися у Торчинську громаду, де є ряд приміщень, які не використовуються, і вони можуть стати привабливими для інвесторів, бізнесу із подальшим створенням робочих місць. Буде наповнюватись бюджет, а від цього залежить добробут громади», - наголосив голова райради Олександр Омельчук.



Голова Торчинської громади Юрій Кревський розповів, що бюджет громади потребує фінансових вливань, тому інвесторам – зелене світло.



«Враховуючи те, що бюджет громади непростий – у нас немає коштів на розвиток, на ремонти доріг, об’єктів. Торчинська громада доволі соціально навантажена. Крім музею, ми фінансуємо лікарню (енергоносії), соціальний центр в Білостоці, музичну школа. Ми все зберегли, нічого не закрили, але розвитку громади немає. Тому ми позитивно реагуємо на пропозиції інвесторів, молоді – їм зелене світло у всіх напрямках. Так, дійсно після реформи децентралізації вивільнилися приміщення на території Торчинської громади, які могли б використовуватись ефективно. Фактично у кожному селі такі приміщення є», - зауважив Юрій Кревський.



Радник голови Луцької районної ради Юрій Ройко повідав, що після того, як районна рада оголосила про свою ініціативу допомогти молоді із пошуком безкоштовних приміщень для бізнесу, до них звернувся підприємець з Луцька.



«В Луцьку районну раду звернувся потенційний інвестор, який має бажання розгорнути виробництво дитячих та спортивних майданчиків. Він шукає для цього приміщення. Якщо йому підійде те, що є у Торчинській громаді, то виграють усі», - зауважив Юрій Ройко.



«Торчинська громада показує приклад для всієї країни, як можна відчинити двері інвесторам, залучити молодих активних людей. Сьогодні ми сіємо те зерно, яке з часом проросте і дасть гарні плоди», - резюмував Олександр Омельчук.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Торчинська громада відкрита для бізнесу та інвестицій. Такий висновок зробили голова Луцької районної ради, народний депутатта студенти, які побували у Торчині та поспілкувалися із селищним головоюПро це йдеться на сайті Луцької районної ради.«З ініціативи Луцької районної ради, народних депутатів Вячеслава Рубльова, Ігоря Палиця та молоді Луцького району ми виробили спільну стратегію – перше робоче місце для студентів, щоб після отримання диплому вони залишились працювати у себе вдома, а не їхали закордон.Тому ми звернулися у Торчинську громаду, де є ряд приміщень, які не використовуються, і вони можуть стати привабливими для інвесторів, бізнесу із подальшим створенням робочих місць. Буде наповнюватись бюджет, а від цього залежить добробут громади», - наголосив голова райради Олександр Омельчук.Голова Торчинської громади Юрій Кревський розповів, що бюджет громади потребує фінансових вливань, тому інвесторам – зелене світло.«Враховуючи те, що бюджет громади непростий – у нас немає коштів на розвиток, на ремонти доріг, об’єктів. Торчинська громада доволі соціально навантажена. Крім музею, ми фінансуємо лікарню (енергоносії), соціальний центр в Білостоці, музичну школа. Ми все зберегли, нічого не закрили, але розвитку громади немає. Тому ми позитивно реагуємо на пропозиції інвесторів, молоді – їм зелене світло у всіх напрямках. Так, дійсно після реформи децентралізації вивільнилися приміщення на території Торчинської громади, які могли б використовуватись ефективно. Фактично у кожному селі такі приміщення є», - зауважив Юрій Кревський.Радник голови Луцької районної радиповідав, що після того, як районна рада оголосила про свою ініціативу допомогти молоді із пошуком безкоштовних приміщень для бізнесу, до них звернувся підприємець з Луцька.«В Луцьку районну раду звернувся потенційний інвестор, який має бажання розгорнути виробництво дитячих та спортивних майданчиків. Він шукає для цього приміщення. Якщо йому підійде те, що є у Торчинській громаді, то виграють усі», - зауважив Юрій Ройко.«Торчинська громада показує приклад для всієї країни, як можна відчинити двері інвесторам, залучити молодих активних людей. Сьогодні ми сіємо те зерно, яке з часом проросте і дасть гарні плоди», - резюмував Олександр Омельчук.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію