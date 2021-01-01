Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 квітня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».1. 09:00-16:00с. Кладнів2. 09:00-14:00м.Володимир - Волинський, торговий центр Троянда, ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, віддділ УМВС м.Володимир - Волинський,:вул. Привокзальна 34, Дрогобицька 1-19,2-18; Шевченка 51-73,54-66; Грушевського 13-19, 16-20;3. 14:00-16:00 м.Володимир - Волинський,ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, відділ УМВС м.Володимир - Волинський,:вул. Шевченка 11-57,16-48; 24.24б; Князів Острозьких 4-14,5-17.Вимкнень споживачів не заплановано1. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-109 9:30 – 16:30 с.Орищі (частково)2. КТП-210 10:00 – 15:30 с.Грибовиця вул.Хутірська3. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: водобашня, медпункт. с.Хренів вул.Хмельницького 6,10,12,13; вул.Островського 1-301. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар с.Тоболи.Ф.О.П.Соловянчик О.Б. Соловянчик В.Б. с.Тоболи вул.Центральна.2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 15:00 АТС с.Карасин вул.Шевченка3. ПЛ-10кВ Л59-07 до КТПП-98 09:00 – 17.00 ЮО с.Підцир’я Лісництво, ФОП.Мосійчук О.Г с.Нуйно с.Підцир’я(повністю).с.Нуйно вул.Л.Українки(частково)4. ПЛ-0.4кВЛ-1 ЩТП -274 13.00-17.00. м.Камінь-Каширський.вул.Тиха.5. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-274 09.00-13.00. м.Камінь-Каширський .вул.Бондаренка.1 ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальчевул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-772 ПЛ0,4 кВ від КТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцькевул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/, вул.Жовтнева,31-49/непарні/,84-94/парні/3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерцівул.Холиська (Щорса),буд.1-301. ПЛ-0,4кВ від КТП №18 9:00-17:00Голобська селищна рада с.Дарівка2. ПЛ-0,4кВ від ТП №4519:00-17:00 ФОП Романчук Р.М, ФО Товстенюк Л.ААкціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель,вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова3. ПЛ-10кВ Л.06-01(ТП-295; ТП-296)9:00-17:00Білашівська сільська радаФермерське господарство"Аюлен"Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліськас.Засмикис.Білашів1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-16:00 с.Зубильне вул.Ветеранів2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська.1.9:30-16:00Торговий павільйон вул.Степова, 54Бвул.Стецька, вул.Донцовавул. Малоомелянівська (частково)пров. І, ІІ, ІІІ, ІV, V Малоомелянівськийвул. Красовського, вул. Богунавул. Степова, 37-79, 60-94пров. Степовий, ІІ, ІІІ, ІVвул. Сєченова (частково)1. 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазинОК «Оселя на Центральній» - гуртожитокФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель,ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини, ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів2 ПЛ-10 кВ Л-32-05 до ЛР-224 (КТП-202, 227, 204, 203, 290) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові, ТзОВ "Рибгосп" с. Чаруків вул Рибхозна,с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна3 КТП-393 10:00 – 17:00ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська1. 8:00-18:00ФОП Москаленко Костянтин Вікторовичс. Бережці2. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга ІванівнаКомунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності, 1-гоТравня3. КТП-456 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "Соя Поліс с Вишнів4. КТП-84 8:00-18:00 Магазин с Висоцьк5. КТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.СамійличіСтол.шк.СамійличіМедпункт с Самійличі1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-16:00 с. Мукошин (Частково)2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-99 10:00-16:00 ФОП Вітовщик І.В. Магазин;. смт. Любешів вул. Незалежності (Частково)1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-424 10:00-16:00 с. Троянівка2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 10:00-16:00 Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ), с. Оконськ3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-128, Л-2 09:00-16:00 Районний відділ освіти (школа, їдальня). с. Четвертня1. ТП 39 9:00-17:00 м. НововолинськДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення м. Нововолинськвул. Пирогова 7, Кауркова 17, 43а,мікрорайон Шахтарський 36-401. 10:00 -16:00с.Гірники1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)ПЛ-0,4кВ ТП-362119:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,КТП-362509:00-17:00с. Рудня, вул. Сонячна, СадоваПЛ-0,4кВ ТП-360019:00-17:00 с. Копачівка,вул. Рожищенська, 55-87ПЛ-0,4кВ ТП-360719:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова40-76(парні)7 ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,16-67.ПЛ-0,4кВ ТП-360409:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільницяФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,КТП-360419:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйонФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цехФОП Оганесян Ю.Л. магазин-барФОП Бастрон С.І. магазинФОП Новак Л.М. торговий павільйонФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщенняФОП Савенко В.В. торовий павільйонФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна10 ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. ЦеркваСТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-151 ПЛ-10кВ 57-03 від ЛР-91. 10:00 - 16:00. Школа,Магазин. с Стара Гутас Сукачі2 КТП-226 10:00 - 16:00. Хутір - Кути. .с Мокре х. Кути.1. 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїввул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби2 ПЛ-0,4кВКТП-118 Л-2 10:00-13:30 с.Городилець3 ПЛ-0,4кВКТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніживул.Крисюка4 ПЛ-0,4кВКТП-20 10:00-15:30 ФГ «Вікторія»- ферма с.Блаженик