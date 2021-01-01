Де на Волині та у Луцьку зокрема будуть відключати світло 9 квітня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 9 квітня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Кладнів
2. 09:00-14:00
м.Володимир - Волинський, торговий центр Троянда, ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, віддділ УМВС м.Володимир - Волинський,:
вул. Привокзальна 34, Дрогобицька 1-19,2-18; Шевченка 51-73,54-66; Грушевського 13-19, 16-20;
3. 14:00-16:00 м.Володимир - Волинський,
ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, відділ УМВС м.Володимир - Волинський,:
вул. Шевченка 11-57,16-48; 24.24б; Князів Острозьких 4-14,5-17.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-109 9:30 – 16:30 с.Орищі (частково)
2. КТП-210 10:00 – 15:30 с.Грибовиця вул.Хутірська
3. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: водобашня, медпункт. с.Хренів вул.Хмельницького 6,10,12,13; вул.Островського 1-30
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар с.Тоболи.Ф.О.П.Соловянчик О.Б. Соловянчик В.Б. с.Тоболи вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 15:00 АТС с.Карасин вул.Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л59-07 до КТПП-98 09:00 – 17.00 ЮО с.Підцир’я Лісництво, ФОП.Мосійчук О.Г с.Нуйно с.Підцир’я(повністю).
с.Нуйно вул.Л.Українки(частково)
4. ПЛ-0.4кВЛ-1 ЩТП -274 13.00-17.00. м.Камінь-Каширський.вул.Тиха.
5. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-274 09.00-13.00. м.Камінь-Каширський .вул.Бондаренка.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/, вул.Жовтнева,31-49/непарні/,84-94/парні/
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №18 9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Дарівка
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №451
9:00-17:00 ФОП Романчук Р.М, ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель,
вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова
3. ПЛ-10кВ Л.06-01
(ТП-295; ТП-296)
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-16:00 с.Зубильне вул.Ветеранів
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська.
місто Луцьк
1.
9:30-16:00
Торговий павільйон вул.Степова, 54Б
вул.Стецька, вул.Донцова
вул. Малоомелянівська (частково)
пров. І, ІІ, ІІІ, ІV, V Малоомелянівський
вул. Красовського, вул. Богуна
вул. Степова, 37-79, 60-94
пров. Степовий, ІІ, ІІІ, ІV
вул. Сєченова (частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель,ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини, ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2 ПЛ-10 кВ Л-32-05 до ЛР-224 (КТП-202, 227, 204, 203, 290) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові, ТзОВ "Рибгосп" с. Чаруків вул Рибхозна,
с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна
3 КТП-393 10:00 – 17:00
ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Москаленко Костянтин Вікторович
с. Бережці
2. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності, 1-гоТравня
3. КТП-456 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "
Соя Поліс с Вишнів
4. КТП-84 8:00-18:00 Магазин с Висоцьк
5. КТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.Самійличі
Стол.шк.Самійличі
Медпункт с Самійличі
Любешівський район
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-16:00 с. Мукошин (Частково)
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-99 10:00-16:00 ФОП Вітовщик І.В. Магазин;. смт. Любешів вул. Незалежності (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-424 10:00-16:00 с. Троянівка
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 10:00-16:00 Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ), с. Оконськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-128, Л-2 09:00-16:00 Районний відділ освіти (школа, їдальня). с. Четвертня
місто Нововолинськ
1. ТП 39 9:00-17:00 м. Нововолинськ
ДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення м. Нововолинськ
вул. Пирогова 7, Кауркова 17, 43а,
мікрорайон Шахтарський 36-40
Ратнівський район
1. 10:00 -16:00
с.Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ 57-03 від ЛР-91. 10:00 - 16:00. Школа,Магазин. с Стара Гута
с Сукачі
2 КТП-226 10:00 - 16:00. Хутір - Кути. .с Мокре х. Кути.
Турійський район
1. 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв
вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-118 Л-2 10:00-13:30 с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи
вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-20 10:00-15:30 ФГ «Вікторія»- ферма с.Блаженик
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Інформацію надали у ПАТ «Волиньобленерго».
Володимир-Волинський район
1. 09:00-16:00
с. Кладнів
2. 09:00-14:00
м.Володимир - Волинський, торговий центр Троянда, ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, віддділ УМВС м.Володимир - Волинський,:
вул. Привокзальна 34, Дрогобицька 1-19,2-18; Шевченка 51-73,54-66; Грушевського 13-19, 16-20;
3. 14:00-16:00 м.Володимир - Волинський,
ЖКП №1, магазини Дитячій світ, Інтер’єр, Колорит, Фреш, банк Фінанси і кредит, відділ УМВС м.Володимир - Волинський,:
вул. Шевченка 11-57,16-48; 24.24б; Князів Острозьких 4-14,5-17.
Горохівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Іваничівський район
1. ПЛ-0,4 Л-1 від КТП-109 9:30 – 16:30 с.Орищі (частково)
2. КТП-210 10:00 – 15:30 с.Грибовиця вул.Хутірська
3. ПЛ-0,4 Л-4 від КТП-145 9:30 – 15:30 с.Хренів: водобашня, медпункт. с.Хренів вул.Хмельницького 6,10,12,13; вул.Островського 1-30
Камінь-Каширський район
1. КТП-201 09:00 - 17:00 Бар с.Тоболи.Ф.О.П.Соловянчик О.Б. Соловянчик В.Б. с.Тоболи вул.Центральна.
2. ПЛ-0,4 кВ Л-2 КТП-220 09:00 - 15:00 АТС с.Карасин вул.Шевченка
3. ПЛ-10кВ Л59-07 до КТПП-98 09:00 – 17.00 ЮО с.Підцир’я Лісництво, ФОП.Мосійчук О.Г с.Нуйно с.Підцир’я(повністю).
с.Нуйно вул.Л.Українки(частково)
4. ПЛ-0.4кВЛ-1 ЩТП -274 13.00-17.00. м.Камінь-Каширський.вул.Тиха.
5. ПЛ-0.4кВ Л-3 ЩТП-274 09.00-13.00. м.Камінь-Каширський .вул.Бондаренка.
Ківерцівський район
1 ПЛ0,4 кВ від КТП-61 8:30-17:00 с.Пальче
вул.Перемоги,буд.1-43, вул.Перемоги,буд.44-77
2 ПЛ0,4 кВ від КТП-191 8:30-17:00 с.Прилуцьке
вул.Жовтнева,9-29/непарні/,60-82/парні/, вул.Жовтнева,31-49/непарні/,84-94/парні/
3 ПЛ0,4 кВ від КТП-140 8:30-17:00 м.Ківерці
вул.Холиська (Щорса),буд.1-30
Ковельський район
1. ПЛ-0,4кВ від КТП №18 9:00-17:00
Голобська селищна рада с.Дарівка
2. ПЛ-0,4кВ від ТП №451
9:00-17:00 ФОП Романчук Р.М, ФО Товстенюк Л.А
Акціонерне товариство «Оператор газорозподільної системи «ВОЛИНЬГАЗ»
ТзОВ «Торгово-будівельне підприємство «Альянс»
Ковельський міжгосподарський комбікормовий завод м.Ковель,
вул.Дунаєвського; вул.Брестська; вул.Кутузова
3. ПЛ-10кВ Л.06-01
(ТП-295; ТП-296)
9:00-17:00
Білашівська сільська рада
Фермерське господарство"Аюлен"
Ковельське МТМО с.Грушівка, вул..Поліська
с.Засмики
с.Білашів
Локачинський район
1. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-132 9:00-16:00 с.Зубильне вул.Ветеранів
2. ПЛ-0.4кВ Л-1 КТП-29 9:00-16:00 с.Ст.Загорів вул.Молодіжна, Зелена, Локачинська.
місто Луцьк
1.
9:30-16:00
Торговий павільйон вул.Степова, 54Б
вул.Стецька, вул.Донцова
вул. Малоомелянівська (частково)
пров. І, ІІ, ІІІ, ІV, V Малоомелянівський
вул. Красовського, вул. Богуна
вул. Степова, 37-79, 60-94
пров. Степовий, ІІ, ІІІ, ІV
вул. Сєченова (частково)
Луцький район
1. 09:30 – 17:00 ФОП Гарбарук О.О. – магазин, Теремнівське СТ – магазин, ФОП Курбанова В.В. – магазин
ОК «Оселя на Центральній» - гуртожиток
ФОП Волинець Ю.О. - мед.центр, ФОП Даниленко О.О. – готель,ФОП Михальчук О.Ф. – буд.майданчик, Церква с. Липини, Артсвердловина с. Липини, ФОП Гнездецький В.В. - цех с. Липини, вул. Шевченка, Центральна, Ветеранів
2 ПЛ-10 кВ Л-32-05 до ЛР-224 (КТП-202, 227, 204, 203, 290) 09:30-17:00 с. Несвіч: СГПП "Несвіч" (магазин, їдальня, зернотік, тракторна бригада), Філія ПрАТ"Київстар"у м.Львові, ТзОВ "Рибгосп" с. Чаруків вул Рибхозна,
с. Несвіч вул. Центральна, Закостілля, Рибхозна
3 КТП-393 10:00 – 17:00
ФОП Панасюк Є.С. - магазин с. Забороль, вул. Лісова, Шкільна, Яблунева, Володимирська
Любомльський та Шацький райони
1. 8:00-18:00
ФОП Москаленко Костянтин Вікторович
с. Бережці
2. ЗТП-97 з ПЛ-10 Л-58-04 8:00-18:00 УДППЗ"УКРПОШТА"РВНО Школа No2м. Любомль. ФОП Богуш Ольга Іванівна
Комунальне підприємство "Любомльське ЖКГ"
Кіоск вул.Незалежності, ФОП Зламанюк Марія Юріївна,УДППЗ"УКРПОШТА",Військомат Любомль, Любомльська ДЮСШ м Любомль вул. Поштова, Пушкіна, Коновальця, Белінського (Вишнева) І Мазепи, Хлібна, Польова, Незалежності, 1-гоТравня
3. КТП-456 8:00-18:00 ПП "Науковий дослідно-селекційний центр "
Соя Поліс с Вишнів
4. КТП-84 8:00-18:00 Магазин с Висоцьк
5. КТП-235 8:00-18:00 Поч.школа с.Самійличі
Стол.шк.Самійличі
Медпункт с Самійличі
Любешівський район
1 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-152 10:00-16:00 с. Мукошин (Частково)
2 ПЛ-0.4кВ Л-1 від КТП-99 10:00-16:00 ФОП Вітовщик І.В. Магазин;. смт. Любешів вул. Незалежності (Частково)
Маневицький район
1 ПЛ-0,4 кВ від КТП-424 10:00-16:00 с. Троянівка
2 ПЛ-0,4 кВ від КТП-16 10:00-16:00 Підприємство по птахівництву (ферма), Філія "Маневицький автодор" (автостоянка), Приватне акціонерне товариство "Киїстар" (станція), Приватне акціонерне товариство " МТС УКРАЇНА" (БСМЗ), с. Оконськ
3 ПЛ-0,4 кВ від КТП-128, Л-2 09:00-16:00 Районний відділ освіти (школа, їдальня). с. Четвертня
місто Нововолинськ
1. ТП 39 9:00-17:00 м. Нововолинськ
ДНЗ №6, стоматологічна поліклініка, архітектура, офтальмологічний кабінет, МНВК, ветеринарна аптека, суспільна служба, салон «Реквієм», перевезення «Автолюкс», кафе «Вернісаж», кафе «Україна», маг.: «Етюд», «Техномрія», «Для Вас», «Фотобліц», «Анастасія», «Сонечко», стоматолог Маслей А.Ю., перукарня, аптека, відділення м. Нововолинськ
вул. Пирогова 7, Кауркова 17, 43а,
мікрорайон Шахтарський 36-40
Ратнівський район
1. 10:00 -16:00
с.Гірники
Рожищенський район
1 ПЛ-0,4кВ КТП-36020 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Польова,1-12, Молодіжна, Рожищенська(непарні)
2
ПЛ-0,4кВ ТП-36211
9:00-17:00 с.Береськ, дитячий садок,церква ,
поштове відділення с.Береськ, вул.Миру, Молодіжна Л.Українки Жовтнева, Радянська
3 ПЛ-0,4кВ ТП-36221 9:00-17:00 с. Уляники, вул. Сибірська,
4
КТП-36250
9:00-17:00
с. Рудня, вул. Сонячна, Садова
5
ПЛ-0,4кВ ТП-36001
9:00-17:00 с. Копачівка,
вул. Рожищенська, 55-87
6
ПЛ-0,4кВ ТП-36071
9:00-17:00 м.Рожище вул.Промислова
40-76(парні)
7 ПЛ-0,4кВ ТП-36420 9:00-17:00 м.Рожище, вул.Чехова,21,33,
16-67.
8
ПЛ-0,4кВ ТП-36040
9:00-17:00 с.Переспа, млин,ветдільниця
ФОП Хомич Р.М. картоплесховище Шваліковський О.М. виробнича база с.Переспа, вул.Радянська,
Червоноармійська, буд. 2-24, 1-9 Гайова, Квітнева,
9
КТП-36041
9:00-17:00 с.Переспа, ФОП Орлюк І.А.торговий павільйон
ФОП Ішмурат Т.М. ковбасний цех
ФОП Оганесян Ю.Л. магазин-бар
ФОП Бастрон С.І. магазин
ФОП Новак Л.М. торговий павільйон
ФОП Підхомна З.Д. виробниче приміщення
ФОП Савенко В.В. торовий павільйон
ФОП Макар В. бар с.Переспа, вул.Радянська, Спортивна
10 ПЛ-0,4кВ ТП-36375 9:00-17:00 с.Кременець. Церква
СТ Рожище Магазин с.Кременець, вул.Рожишенська,2-8(парні), Хмельова, Ковельська,1-15
Старовижівський район
1 ПЛ-10кВ 57-03 від ЛР-91. 10:00 - 16:00. Школа,Магазин. с Стара Гута
с Сукачі
2 КТП-226 10:00 - 16:00. Хутір - Кути. .с Мокре х. Кути.
Турійський район
1. 10:00-15:30 ФОП Заколодежна – магазин, СВК «Батьківщина»- контора, Купичівська с/р- дит.садок, клуб, ФАП, церква с.Чорніїв
вул.Молодіжна, Незалежності, Польова, пров.Дружби
2 ПЛ-0,4кВ
КТП-118 Л-2 10:00-13:30 с.Городилець
3 ПЛ-0,4кВ
КТП-19 Л-2 10:00-15:30 ФОП Вакулюк І.С.- торговий кіоск с.Обеніжи
вул.Крисюка
4 ПЛ-0,4кВ
КТП-20 10:00-15:30 ФГ «Вікторія»- ферма с.Блаженик
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