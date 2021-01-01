Ініціатива мера Ігоря Чайки: у Ковелі створили Молодіжну раду
Сьогодні, 12:21
У Ковелі створили Молодіжну раду.
Про це повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.
Цю ініціативу про створення такого консультативно-дорадчого органу міський голова озвучив ще на початку року. Адже молодь - це та найбільш мобільна й активна група громади, яка може істотно впливати на соціально-економічне, політичне та культурне життя громади, ефективно взаємодіяти з органами міської влади.
За період з січня по квітень представники громадських організацій створили ініціативну група, яка разом з виконавчим комітетом міськради працювала над створенням Положення про Молодіжну раду, рекламною кампанією в навчальних закладах громади, збирала документи майбутніх кандидатів у раду, проводила організаційні зустрічі тощо.
Під час установчих зборів, які проходили з дотриманням карантинних вимог в Галереї мистецтв Ковеля, Положення про створення Молодіжної ради підписав Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«Сподіваюсь, що у складі Молодіжної ради ви зможете не лише генерувати ідеї, але й впливати на ті рішення, які прийматимуть ваші дорослі колеги, зокрема, Ковельська міська рада. Саме ви станете локомотивом тих процесів, які змінюватимуть нашу громаду. Молодь — це той камертон, за яким можна налаштовувати місто на погляд у майбутнє. Хочеться, щоб ви залишалась в нашому місті, щоб мали можливості для самореалізації», - сказав Ігор Чайка.
Окрім того, міський голова наголосив на тому, що в Ковелі з 1 по 31 травня можна подавати свої проєкти на участь в Громадському бюджеті Ковельської територіальної громади, на який передбачено мільйон гривень. Тож запросив молодь брати активну участь.
Головою молодіжної ради став Олександр Філон, керівник громадської організації «Правильний простір «Ватра», а секретарем — Наталя Курач, керівник громадської організації «Одна кров Ковель».
До складу Молодіжної ради ввійшли 14 представників громадських організацій та навчальних закладів Ковельської громади. Наступне засідання Молодіжної ради відбудеться вже 13 квітня.
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Про це повідомляє пресслужба Ковельської міської ради.
Цю ініціативу про створення такого консультативно-дорадчого органу міський голова озвучив ще на початку року. Адже молодь - це та найбільш мобільна й активна група громади, яка може істотно впливати на соціально-економічне, політичне та культурне життя громади, ефективно взаємодіяти з органами міської влади.
За період з січня по квітень представники громадських організацій створили ініціативну група, яка разом з виконавчим комітетом міськради працювала над створенням Положення про Молодіжну раду, рекламною кампанією в навчальних закладах громади, збирала документи майбутніх кандидатів у раду, проводила організаційні зустрічі тощо.
Під час установчих зборів, які проходили з дотриманням карантинних вимог в Галереї мистецтв Ковеля, Положення про створення Молодіжної ради підписав Ковельський міський голова Ігор Чайка.
«Сподіваюсь, що у складі Молодіжної ради ви зможете не лише генерувати ідеї, але й впливати на ті рішення, які прийматимуть ваші дорослі колеги, зокрема, Ковельська міська рада. Саме ви станете локомотивом тих процесів, які змінюватимуть нашу громаду. Молодь — це той камертон, за яким можна налаштовувати місто на погляд у майбутнє. Хочеться, щоб ви залишалась в нашому місті, щоб мали можливості для самореалізації», - сказав Ігор Чайка.
Окрім того, міський голова наголосив на тому, що в Ковелі з 1 по 31 травня можна подавати свої проєкти на участь в Громадському бюджеті Ковельської територіальної громади, на який передбачено мільйон гривень. Тож запросив молодь брати активну участь.
Головою молодіжної ради став Олександр Філон, керівник громадської організації «Правильний простір «Ватра», а секретарем — Наталя Курач, керівник громадської організації «Одна кров Ковель».
До складу Молодіжної ради ввійшли 14 представників громадських організацій та навчальних закладів Ковельської громади. Наступне засідання Молодіжної ради відбудеться вже 13 квітня.
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