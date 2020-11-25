Стало відоме ім'я військовослужбовця, який загинув від кулі снайпера на Донбасі

Денис Юшко з Миколаївщини.



Про трагедію написала пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook. Герой був родом із села Новобогданівка Миколаївського району, - пише



"8 квітня 2021 року, під час виконання службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови, несумісне з життям", – сказано у повідомленні.



Відомо, що 31 травня юному захиснику мало б виповнитися лише 23 роки – він не дожив до дня народження трохи більше місяця.



Місцева влада Миколаївщини висловила співчуття рідним і близьким загиблого й наголосила, що його ім’я вічно житиме в серцях українців.



Про загибель воїна написали у Facebook і його побратими із 36 бригади ЗСУ. Вони розповіли, що Юшка убив ворожий снайпер.



"Після проходження строкової служби з 2019 року служив за контрактом у лавах морської піхоти. Відтоді морпіх із гідністю боронив рідну землю. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-морських сил ЗСУ глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю..." – зазначили у некролозі.



Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, що 8 квітня російські окупанти відкривали вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї біля населених пунктів Піски та Водяне. Саме





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зоні бойових дій на Сході України 8 квітня загинув воїн Збройних сил Україниз Миколаївщини.Про трагедію написала пресслужба Миколаївської обласної державної адміністрації у Facebook. Герой був родом із села Новобогданівка Миколаївського району, - пише Обозреватель. "8 квітня 2021 року, під час виконання службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України, матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови, несумісне з життям", – сказано у повідомленні.Відомо, що 31 травня юному захиснику мало б виповнитися лише 23 роки – він не дожив до дня народження трохи більше місяця.Місцева влада Миколаївщини висловила співчуття рідним і близьким загиблого й наголосила, що його ім’я вічно житиме в серцях українців.Про загибель воїна написали у Facebook і його побратими із 36 бригади ЗСУ. Вони розповіли, що Юшка убив ворожий снайпер."Після проходження строкової служби з 2019 року служив за контрактом у лавах морської піхоти. Відтоді морпіх із гідністю боронив рідну землю. Весь особовий склад 36 окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала Михайла Білинського Військово-морських сил ЗСУ глибоко сумує та висловлює щирі співчуття рідним і близьким Дениса. Світла пам'ять воїну! Навіки в строю..." – зазначили у некролозі.Нагадаємо, у штабі ООС розповіли, що 8 квітня російські окупанти відкривали вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї біля населених пунктів Піски та Водяне. Саме під час цих обстрілів і загинув український морпіх

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