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У громаді на Волині працюватиме «банк речей» для нужденних

У громаді на Волині працюватиме «банк речей» для нужденних
З 14 квітня у Городищенській ТГ працюватиме банк речей, куди кожен громадянин може принести одяг, взуття або інші предмети домашнього вжитку, якими він не користується, але які придатні до застосування. Будь-який нужденний житель громади може самостійно прийти сюди і безкоштовно взяти все, що йому необхідно.

Про це повідомляють на сайті Городищенської громади.

Функціонуватиме банк речей у приміщенні старостату в смт. Сенкевичівка в будні дні, починаючи з 14 квітня 2021 року з 12:00 до 14:00 (вул. Шевченка, 39/вхід з двору).

Відділ соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї закликає усіх небайдужих мешканців Городищенської громади долучитися до благодійної ініціативи та дати друге життя своїм речам.

Нагадаємо, нещодавно банк одягу створили у Грядівському старостинському окрузі в територіальному центрі соціального обслуговування.

Фото - ілюстративне

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Теги: Городищенська громада, банк речей
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