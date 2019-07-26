У громаді на Волині працюватиме «банк речей» для нужденних
Сьогодні, 12:35
З 14 квітня у Городищенській ТГ працюватиме банк речей, куди кожен громадянин може принести одяг, взуття або інші предмети домашнього вжитку, якими він не користується, але які придатні до застосування. Будь-який нужденний житель громади може самостійно прийти сюди і безкоштовно взяти все, що йому необхідно.
Про це повідомляють на сайті Городищенської громади.
Функціонуватиме банк речей у приміщенні старостату в смт. Сенкевичівка в будні дні, починаючи з 14 квітня 2021 року з 12:00 до 14:00 (вул. Шевченка, 39/вхід з двору).
Відділ соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї закликає усіх небайдужих мешканців Городищенської громади долучитися до благодійної ініціативи та дати друге життя своїм речам.
Нагадаємо, нещодавно банк одягу створили у Грядівському старостинському окрузі в територіальному центрі соціального обслуговування.
Фото - ілюстративне
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Про це повідомляють на сайті Городищенської громади.
Функціонуватиме банк речей у приміщенні старостату в смт. Сенкевичівка в будні дні, починаючи з 14 квітня 2021 року з 12:00 до 14:00 (вул. Шевченка, 39/вхід з двору).
Відділ соціального захисту населення, у справах дітей та сім’ї закликає усіх небайдужих мешканців Городищенської громади долучитися до благодійної ініціативи та дати друге життя своїм речам.
Нагадаємо, нещодавно банк одягу створили у Грядівському старостинському окрузі в територіальному центрі соціального обслуговування.
Фото - ілюстративне
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