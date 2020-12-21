На Волині за майже 11 мільйонів відреставрують занехаяні будинки родини Косачів
Сьогодні, 13:22
У Колодяжному відреставрують "білий" та "сірий" будинки родини Косачів.
Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, садиби Лесі Українки у селі Колодяжне Ковельського району ("сірий" та "білий" будинки Косачів) – пам’ятка історії національного значення, що взята під охорону держави відповідно. Наразі внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані.
Зокрема, у будинках здійснять гідроізоляцію, пічні роботи, замінять пожежну сигналізацію, приведуть до ладу покрівлю, підлогу, вікна та двері, причепурять ззовні, проведуть благоустрій та озеленять територію довкола.
Очікувана вартість робіт - 10 639 015 гривень.
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Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.
Нагадаємо, садиби Лесі Українки у селі Колодяжне Ковельського району ("сірий" та "білий" будинки Косачів) – пам’ятка історії національного значення, що взята під охорону держави відповідно. Наразі внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані.
Зокрема, у будинках здійснять гідроізоляцію, пічні роботи, замінять пожежну сигналізацію, приведуть до ладу покрівлю, підлогу, вікна та двері, причепурять ззовні, проведуть благоустрій та озеленять територію довкола.
Очікувана вартість робіт - 10 639 015 гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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