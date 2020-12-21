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На Волині за майже 11 мільйонів відреставрують занехаяні будинки родини Косачів

На Волині за майже 11 мільйонів відреставрують занехаяні будинки родини Косачів
У Колодяжному відреставрують "білий" та "сірий" будинки родини Косачів.

Відповідний тендер оголосили на платформі ProZorro.

Нагадаємо, садиби Лесі Українки у селі Колодяжне Ковельського району ("сірий" та "білий" будинки Косачів) – пам’ятка історії національного значення, що взята під охорону держави відповідно. Наразі внаслідок тривалої експлуатації та дії природних факторів меморіальні будиночки перебувають у незадовільному стані.

Зокрема, у будинках здійснять гідроізоляцію, пічні роботи, замінять пожежну сигналізацію, приведуть до ладу покрівлю, підлогу, вікна та двері, причепурять ззовні, проведуть благоустрій та озеленять територію довкола.

Очікувана вартість робіт - 10 639 015 гривень.

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Теги: будинки Косачів, Колодяжне, реставрація
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