Шукали майже 3 роки: у Рівному на СТО знайшли викрадену BMW

Майже три роки тривали пошуки підозрюваного у вчиненні крадіжки грошей та легковика у Рівному.Інформують, що у липні 2018 року компанія знайомих відпочивала в одній із квартир на вулиці Вячеслава Чорновола. Помешкання орендувало двоє тоді ще 20-річних жителів Рівного, - пише відділ комунікації поліції Рівненської області.Після застілля, коли один із них заснув, інший скористався ситуацією і вкрав належні тому гроші — п’ять тисяч доларів США та 10 тисяч гривень.У подальшому злодій взяв ключі від автомобіля BMW 320D на іноземній реєстрації і на вказаному авто поїхав у невідомому напрямку.Слідчі Рівненського районного управління поліції розпочали досудове розслідування за фактом крадіжки із проникненням у помешкання та незаконного заволодіння транспортним засобом. Загальна сума завданих збитків потерпілому становить понад 207 тисяч гривень.Поліцейські зібрали достатньо доказів у справі та повідомили 23-річному жителю Рівного про підозру. Однак, вручили його матері зловмисника, а чоловіка оголосили в розшук.Згодом поліцейські розшукали його за місцем проживання у родичів співмешканки в селі Олексіївка Херсонської області.7 квітня суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 діб без права внесення застави.Викрадену іномарку поліцейські знайшли на території одного із рівненських СТО та повернули власнику. Досудове розслідування триває.До слова, максимальне покарання, яке може загрожувати підозрюваному за скоєння вказаних злочинів — до восьми років позбавлення волі.